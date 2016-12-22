Ассанж заявил о начале в Каталонии «первой мировой интернет-войны»

В Каталонии из-за референдума начался крупнейший на Западе конфликт между властью и народом со времен падения Берлинской стены, считает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. По его мнению, это первый в мире случай интернет-войны

Активисты референдума на трибунах стадиона «Камп Ноу» в Барселоне (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что референдум в Каталонии является первым в мировой практике случаем интернет-войны, поскольку испанский регион использует всемирную сеть для организации плебисцита о независимости, а спецслужбы страны этому противодействуют и пытаются заморозить все интернет-коммуникации. Об этом он написал в своем Twitter.

«В Каталонии началась первая мировая интернет-война, поскольку люди и правительство используют его [интернет] для организации референдума о независимости в воскресенье, а испанские спецслужбы — атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания операторов связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов [передачи данных] и прочее», — отметил он.

​По мнению Ассанжа, это «крупнейший на Западе конфликт между народом и государством» со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года, однако однако осуществляется он современными методами — с помощью различных интернет-технологий.

​«То, что происходит в Каталонии, является крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и государством с момента падения Берлинской стены, но его методы соответствуют 2017 году — от VPN (англ. virtual private network, виртуальная частная сеть. — РБК), прокси-серверов, зеркал и зашифрованных чатов до интернет-слежки и цензуры, пропагандистских ботов и индивидуальной защиты», — подчеркнул Ассанж.

Основатель организации заявил, что военная полиция Испании заняла телекоммуникационное здание в Барселоне и отдала приказ заблокировать 29 приложений, которые используются правительством Каталонии для организации референдума. Ассанж призвал своих сторонников и технологов со всего мира помочь разоблачить методы работы и осуществления цензуры испанской полиции и разведки по отношению к прессе, избирателям и властям региона.