Украина выдворила из страны журналистку «Первого канала»

Задержанную в Киеве журналистку «Первого канала» Анну Курбатову выдворили с Украины и запретили въезд в страну на три года. В СБУ объяснили данный шаг тем, что Курбатова «вредила национальным интересам Украины»

Анна Курбатова (Фото: Первый канал / YouTube)

Журналист «Первого канала» Анна Курбатова, задержанная в среду 30 августа в Киеве, выдворена из страны. Об этом сообщила официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

На своей странице в Facebook Гитлянская написала, что Курбатова пересекла украино-российскую границу. Представитель СБУ пояснила, что ранее в отношении Курбатовой было принято решение принудительного выдворения с территории Украины.

«Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины», — пояснила представитель СБУ.

Днем 30 августа «Первый канал» сообщил о том, что журналистка телеканала Анна Курбатова была задержана неизвестными людьми возле своего дома в Киеве, после чего увезена на машине. Канал предположил, что Курбатову задержали сотрудники СБУ.

Позднее ситуацию с Курбатовой прокомментировали в СБУ. Там заверили, что «Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства».

26 августа Курбатова попала в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин указывалась причастность Курбатовой к «антиукраинской пропаганде, манипулированию общественно значимой информацией и тенденциозному изложению событий».

На ситуацию с Курбатовой отреагировали в Кремле и МИД России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле «прикладывают все усилия, чтобы прояснить ситуацию». Российский МИД назвал ситуацию вокруг журналистки «целенаправленной провокацией».