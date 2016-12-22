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Трамп заявил о невозможности решить проблему КНДР путем диалога
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Трамп заявил о невозможности решить проблему КНДР путем диалога
Политика, 16:29
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Трамп заявил о невозможности решить проблему КНДР путем диалога
Президент США сказал, что не считает, что переговоры с Северной Кореей помогут решить ядерную проблему на полуострове. Заявление прозвучало на следующий день после очередного ракетного испытания, проведенного КНДР
Дональд Трамп (Фото: Nicholas Kamm / AFP)

Диалог не поможет решить проблемы в отношениях между США и Северной Кореей, написал президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«США вели диалог с Северной Кореей и платили им поборы 25 лет подряд. Диалог не решение!» — написал он.

Вашингтон предоставлял властям КНДР продовольственную помощь во времена голода в стране и после стихийных бедствий, указано на сайте Госдепа США. Также американские власти помогали негосударственным организациям в поставке помощи в Северную Корею. Дипломатические отношения между двумя странами не установлены. В январе, до вступления Трампа в должность президента, США направили в КНДР гуманитарную помощь в размере $1 млн.

Пхеньян 29 августа произвел очередной тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности, она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что дальнейшие действия Пхеньяна будут зависеть от поведения США и заявлений их руководства.

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Трамп назвал действия КНДР дестабилизирующими, северокорейский режим, по его словам, «презирает своих соседей» и стандарты поведения на международной арене. Президент США добавил, что рассматривает все варианты мер в отношении КНДР.

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В конце июня президент говорил, что терпение Вашингтона в отношении этой страны иссякло. США будут предпринимать меры против КНДР вместе с Южной Кореей и Японией. Трамп заявил, что среди рассматриваемых мер — в том числе и шаги в области безопасности, а ядерная программа Пхеньяна требует решительного ответа. В Министерстве обороны США отметили, что страна должна быть готова к потенциальному конфликту с Северной Кореей.

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В Пхеньяне еще в апреле заявили, что ядерная война может начаться в любой момент, но возложили вину за нее на США: эта страна «злоупотребляет» своими полномочиями и наносит ущерб миру и стабильности по всему миру, сказал постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён.

После нынешнего пуска руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск был «прелюдией, чтобы предостеречь остров Гуам, где расположены вражеские военные базы».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ядерная программа , КНДР , Дональд Трамп
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