В ООН обвинили Трампа в нападках на свободу слова в США

Высказывания Дональда Трампа о журналистах можно расценить как возбуждение вражды, президент США допускает нападки на свободу слова, заявил верховный комиссар ООН по правам человека

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / ZUMA Press / Global Look Press)

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейн заявил, что критика со стороны президента США Дональда Трампа в адрес журналистов «может быть расценена как возбуждение вражды». По словам комиссара, свобода слова в США, являющаяся краеугольным камнем конституционного строя страны, подвергается нападкам президента, передает агентство Reuters.

«Это достаточно удивительно, особенно когда думаешь о свободе слова не только как о краеугольном камне Конституции США, но и во многом как о том, что ООН защищает на протяжении многих лет, и теперь эта самая свобода слова подвергается нападкам со стороны президента», — подчеркнул аль-Хуссейн на пресс-конференции. Такая ситуация является «удивительным поворотом событий», который может привести к опасным последствиям, добавил верховный комиссар.

По данным агентства, таким образом аль-Хуссейн прокомментировал речь Трампа, в которой тот обрушился на некоторые СМИ за освещение его реакции на беспорядки в Шарлоттсвилле. 22 августа президент выступал перед своими сторонниками в городе Финикс, штат Аризона.

«Этим вечером весь зал един в осуждении головорезов, разжигающих ненависть и насилие. Но есть нечестные СМИ, вот те люди со своими видеокамерами [прерывается аплодисментами]. Я имею в виду этих нечестных людей в СМИ и в фейковых СМИ, которые выдумывают истории. У них в большинстве случаев нет никаких источников. Они говорят «источник рассказал», значит этого не было. Но они не рассказывают факты. Они не хотят освещать то, что я выступал против ненависти, фанатизма и насилия, решительно осуждал неонацистов, сторонников взглядов о превосходстве белой расы и ку-клукс-клан», — заявил тогда Трамп (цитата по Time).

По словам президента, он сделал несколько заявлений, осуждающих расизм и произошедшее в Вирджинии, но «фейковые СМИ» не захотели это освещать. Трамп обрушился с критикой, в частности, на New York Times, Washington Post, CNN и ABC. Он также заявил, что «фейковые СМИ» предоставляют возможность высказаться в том числе группам людей, возбуждающих ненависть и вражду. Этим они, по словам президента, лишь усугубляют ситуацию.

Беспорядки в Шарлоттсвилле начались в ночь на 12 августа. Ультраправые вышли на протест против сноса памятнику герою Гражданской войны США Роберту Ли, воевавшему на стороне южных рабовладельческих штатов. Акция протеста переросла в столкновения с противниками ультраправых. В толпу въехал автомобиль. Кроме того, во время беспорядков близ города упал полицейский вертолет.

В Шарлоттсвилле погибли три человека, включая двух полицейских в вертолете. Ранения получили не менее 38 человек.