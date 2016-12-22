СМИ узнали о планах крупнейшей реформы в авиастроительной отрасли

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с сентября приступит к проведению крупнейшей в отрасли реформы. По данным «Коммерсанта», она приведет к кадровым перестановкам в компаниях и к изменению схемы управления авиапромом

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В ближайшее время Объединенная авиастроительная компания (ОАК) приступит к проведению крупнейшей реформы в отрасли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий промышленности, собеседника в Минпромторге, а также на источник в аппарате правительства.

По словам собеседников издания, речь идет об объединении в единое юридическое лицо ОАК, «Иркута» и «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС). Новая структура станет корпоративным центром «единого операционного холдинга» и будет управлять гражданскими программами ОАК. Источники в авиапроме подчеркивают, что в условиях сокращения гособоронзаказа власти делают ставку на развитие гражданской авиации, которая по своим объемам «не уступает военным программам».

Преобразования, считает источник, близкий к ОАК, помогут также сократить издержки и сэкономить в пользу развития «разрозненных компаний и структур». В отрасли ожидают, что объединение ОАК с «Иркутом» позволит сэкономить около 50 млрд руб., это станет первым шагом для перехода корпорации на единую акцию.

Также изменения повлекут за собой кадровые перестановки: по данным собеседников газеты, президент ОАК Юрий Слюсарь временно возглавит «Иркут, а действующему главе корпорации Олегу Демченко предложат пост вице-президента и генконструктора по гражданским программам ОАК, руководителя ГСС Владислава Масалова сместят с должности, его место займет гендиректор лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) Александр Рубцов. Сам Масалов, отмечают источники, возглавит совет директоров российско-китайского совместного предприятия, которое разрабатывает широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет.

Относительно изменений, которые затронут проекты ОАК после реорганизации, собеседники издания выделяют переход «Иркута» от реализации военных программ к производству самолетов типа МС-21. Самолеты SSJ, при этом, станут частью МС-21. «Коммерсантъ» также добавляет, что ОАК и правительство обсуждают возможность создания нового самолета на базе SSJ 100 на 130 пассажиров. Производство истребителей Су-30СМ будет завершено к 2022 году. Около 50 истребителей пойдет на нужды морской авиации ВМФ России, еще 50 поставят на экспорт.

Официально объявить о новом курсе, подчеркивает издание, должны будут на заседании советов директоров ОАК, ГСС и «Иркута» 1 сентября.​