Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск КНДР

Совбез ООН осудил действия правительства Северной Кореи, в частности, последний запуск баллистической ракеты, которая перелетела Японию и упала в Тихом океане. Он, по мнению дипломатов, представляет угрозу для всего мира

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Последние ракетные испытания Северной Кореи являются угрозой не только региону, но и всем странам-членам ООН. Такое заявление принял в среду по итогам закрытых консультаций Совет безопасности ООН. Копию заявления опубликовала в своем Twitter шведская дипмиссия в международной организации.

«Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН», — говорится в заявлении.

Организация выразила серьезную озабоченность в связи с тем, что Пхеньян целенаправленно подрывает мир и стабильность в регионе, чем нарушает ряд международных соглашений.

В качестве разрешения конфликтной ситуации Совбез ООН предлагает принять «немедленные и конкретные действия» по снижению напряженности.

Речь идет о баллистическом испытании Северной Кореи, которое правительство страны провело во вторник, 29 августа. Тогда с одного из полигонов была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-12». Она пролетела над Японией, через ее северный остров Хоккайдо и, согласно подсчетам властей Японии, упала в 1180 км от мыса Эримо. В целом снаряд пролетел примерно 2,7 тыс. км.​

Власти КНДР назвали последние испытания «прелюдией» к началу запуска ракет к военной базе США, расположенной на острове Гуам в Тихом океане.