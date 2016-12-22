В Госдепе рассказали о страданиях русскоязычного населения в Донбассе

Безопасность русскоязычного населения в Донбассе можно обеспечить только тогда, когда из региона будут выведены «российские силы», заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер

Курт Волкер (Фото: Владислав Мусиенко / ИнА «Украинское фото»)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle заявил, что ситуация в Донбассе будет ухудшаться, поскольку в ходе переговоров сохраняются разногласия и стороны не выполняют заключенные в Минске договоренности.

Он отметил, что на встречах в Минске и в Киеве с российскими и украинскими чиновниками стороны договорились продумать возможные пути обеспечения безопасности русскоязычного населения без присутствия российских сил к регионе.​

«Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, — это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех», — подчеркнул спецпредставитель.

Американский дипломат заверил, что его встречи в Минске и в Киеве прошли «очень конструктивно», однако признал, что по некоторым вопросам урегулирования конфликта невозможно будет достичь согласия. О каких именно темах идет речь, он не уточнил. При этом Волкер добавил, что все вовлеченные в процесс стороны признали, что нынешнее положение дел в Донбассе не устраивает никого.

«И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять», — сказал Волкер.​

По словам американского спецпредставителя, в настоящее время положения минских договоренностей не выполняются: не удается установить стабильное перемирие, выработать политический сценарий решения конфликта, а также вывести иностранные войска за пределы Украины. Он подчеркнул, что Россия не выполняет Минские договоренности.​

Говоря о «нормандском формате», Волкер отметил, что США поддерживают его деятельность, однако «не намерены становиться его частью или возглавлять его».

В понедельник, 21 августа, в Минске спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым. Повестка встречи была посвящена украинскому кризису и конфликту в Донбассе. По словам американского дипломата, стороны договорились найти выход из сложившейся ситуации, в частности, «повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию». В то же время Волкер подчеркнул, что из Донбасса необходимо «вывести» российские войска для выполнения всех пунктов минских соглашений.