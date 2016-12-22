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Подуличные киоски гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб.
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Подуличные киоски гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб.
Политика, 00:04
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Подуличные киоски гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб.
Московское метро в сентябре выставит на аукцион права комплексной торговли в переходах на 20 станциях. Уже прошедшие торги этого года принесли метрополитену 3,2 млрд руб.
Фото: Евгений Гурко / «Коммерсантъ»

Места с хорошим трафиком

Московский метрополитен в сентябре выставит на аукцион права на пятилетнюю аренду 34 торговых площадей в подуличных переходах на 20 станциях, следует из информации, обнародованной на Инвестиционном портале Москвы. Средняя стартовая ставка аренды 1 кв. м составляет более 8 тыс. руб., подсчитал РБК.

Аукционы пройдут 6 и 14 сентября. Общая площадь торговых помещений — 145,14 кв. м, площадь киосков — от 3,15 до 16,1 кв. м. На большинстве станций будет разыгрываться по одному киоску. Они будут иметь «комплексную специализацию», то есть в них можно будет торговать различными товарами — от продуктов​ и напитков до цветов и церковных сувениров. Десять газетных киосков на девяти станциях будут разыграны одним лотом.

Самый крупный киоск расположен в подуличном переходе на станции «Новокосино». Ежемесячная аренда 16,1 кв. м будет обходиться минимум в 144,9 тыс. руб., то есть 1 кв. м оценен в 9 тыс. руб. На станции «Тимирязевская» самая высокая ставка за метр — 10 тыс. руб. в месяц.

С учетом того что шесть торговых точек будут разыграны отдельными лотами в конце августа (суммарная стартовая ставка — 269,4 тыс. руб.), до конца сентября метрополитен выставит на торги лоты общей стартовой​ стоимостью 86,3 млн руб.

В Москве налицо дефицит торговых площадей, особенно качественных, считает исполнительный директор Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук. В подуличных переходах метро хороший трафик, и если площади хорошо оборудованы, то 8 тыс. руб. за 1 кв. м — нормальная ставка для столицы, полагает Левинбук.

Большие небилетные доходы

Сдача торговых площадей в аренду относится к небилетным доходам московского метро. Последний раз метрополитен выставлял на аукцион права торговли в июле. Тогда были разыграны четыре комплексных лота: с молотка ушло более 355 кв. м торговых площадей для размещения билетных, газетных и продовольственных киосков. Победителями стали ООО «АМО-Пресс», ООО «А.Р.Ангара», ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» и ООО «Компания Давид». Средняя ставка аренды 1 кв. м составила 11,1 тыс. руб.

В июле также были разыграны 62 единичных лота на право торговли в подуличных переходах, их общая стоимость составила 16,3 млн руб. (49,2 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц).

В марте Московский метрополитен разыграл 1554 кв. м торговых площадей на двух крупных лотах. Право торговли в павильонах и киосках выиграли ООО «Старт» и ИП Цепов Александр Анатольевич. Средняя арендная ставка составила 22,3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. Об условиях торгов РБК сообщал еще в феврале.

Таким образом, в 2017 году Московский метрополитен заключил пятилетние договоры на право торговли в метрополитене на общую сумму свыше 3,2 млрд руб., подсчитал РБК.

В мае прошлого года метрополитен разыграл право аренды 1059 кв. м, или 10% всех торговых площадей подземки. Победителем стало ООО «Метроторг», которое будет платить 8,4 млн руб. в месяц. Как выяснил РБК, владелец компании Дмитрий Сидоренко раньше был совладельцем газеты «Завтра».

В прошлом году были разыграны еще три лота на право торговли в павильонах и киосках подземки общей площадью 664 кв. м. Аукционы выиграли ООО «Система», «АМО-Пресс» и ООО «Стройпанелькомплект». Более 50 торговых точек были выставлены отдельными лотами. Как подсчитал РБК, в 2016 году были заключены договоры на аренду торговых площадей в подземке общей стоимостью 2,3 млрд руб., а всего за два года — 5,5 млрд руб.

Три года назад московские власти объявили, что расторгнут все договоры аренды площадей в метро, которые заключались начиная с 1990-х годов. В мэрии поясняли, что эти места затем сдавались в субаренду, к деятельности продавцов не предъявлялось никаких требований. Новая модель торговли в метро запрещает субаренду, вводятся требования к внешнему виду и ассортименту киосков. К примеру, торговцы одеждой должны иметь примерочные, запрещено торговать скоропортящимися продуктами.

При этом ФАС обвиняла метрополитен в создании «непреодолимых препятствий» для участия малого и среднего бизнеса в торгах из-за высокой суммы задатков. ​

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: киоски , аренда , Московский метрополитен
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