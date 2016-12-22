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«Голос» призвал ужесточить наказания за фальсификацию итогов выборов
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«Голос» призвал ужесточить наказания за фальсификацию итогов выборов
Политика, 00:04
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«Голос» призвал ужесточить наказания за фальсификацию итогов выборов
Наказание для членов избиркомов за фальсификацию результатов выборов нужно ужесточить, считают представители движения «Голос». По их данным, с 2009 года правоохранительные органы не нашли ни одного заказчика нарушений на выборах
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Нарушений не стало меньше

Штрафы за административные нарушения, совершаемые членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, нужно увеличить, считают эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». За последний год представителям избиркомов, которых уличали в подделке результатов голосования, как правило, назначались минимальные штрафы и самые мягкие наказания, говорится в Аналитическом докладе ​о практике привлечения к ответственности членов избирательных комиссий за нарушения избирательного законодательства за 2016–2017 годы, подготовленном экспертом «Голоса» Денисом Шадриным (есть у РБК).

В ЦИК России не ответили на просьбу РБК прокомментировать доклад «Голоса».

Автор доклада проанализировал дела в отношении членов избиркомов по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и по двум статьям Уголовного кодекса («фальсификация избирательных документов, документов референдума» и «фальсификация итогов голосования»).

Аналогичные исследования «Голос» проводил два года назад, перед единым днем голосования 13 сентября 2015 года и в преддверии единого дня голосования 18 сентября 2016 года. Эксперты следят за делами, возбужденными против членов избиркомов, с 2009 года, и с того момента ситуация практически не изменилась, заявил РБК Шадрин.

В 2015 году представители «Голоса» исследовали судебную практику в 37 регионах в 2009–2015 годах, в 2016-м — в 19 (анализировались нарушения в 2015–2016 году), а в новом докладе — в 13 (в Дагестане, Коми, Астраханской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях).

Эксперт «Голоса» проанализировал «самые характерные» дела, возбужденные против членов избиркомов, за 2016-й и начало 2017 года и приводит несколько примеров слишком мягких, по его мнению, наказаний. Так, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году секретарь УИК в Челябинской области была приговорена к 2 тыс. руб. штрафа за выдачу двух бюллетеней для голосования одному и тому же лицу. При этом максимальное наказание по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме), по которой она привлекалась, достигает 30 тыс. руб. Достаточно мягкие, с точки зрения «Голоса», наказания членам избиркомов назначались и по уголовным статьям. В прошлом году на выборах депутатов городской думы в Астрахани членам УИК, подделавшим подписи избирателей, назначили условные сроки от 1,5 до 2 лет, хотя ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) предполагает лишение свободы на срок до четырех лет. За аналогичное нарушение членам УИК в Пензенской области были назначены штрафы в 15 тыс. руб.

Во многих случаях прокуроры отказали в возбуждении дел или прекратили уже начатые дела, несмотря на то что наблюдатели предоставили «вещественные и видеодоказательства преступлений», сообщается в исследовании.

Борьба с нарушениями

Чтобы бороться с нарушениями, нужно не только увеличить штрафы, но и увеличить на два года срок давности привлечения к ответственности членов избиркомов, считают в «Голосе». Самим избиркомам следует обеспечить защищенность своих членов, а судам и правоохранительным органам — приложить усилия, чтобы найти заказчиков фальсификаций.

Последний пункт — самый важный, пояснил РБК Шадрин. По данным «Голоса», с 2009 года правоохранительным органам ни разу не удалось раскрыть организаторов фальсификаций на выборах. «То есть ловят тех, кто непосредственно совершает фальсификации. С 2009 года стали массово публиковаться судебные акты, и, судя по ним, преступления организовали «неизвестные лица», которых так ни разу и не поймали», — сообщил автор доклада.

Информацию о том, что ни один из заказчиков фальсификаций не был привлечен к ответственности, РБК подтвердил член ЦИК России Евгений Колюшин. «А кроме того, на сегодняшний день ни одного члена избиркома не привлекли к реальному лишению свободы», — отметил он в разговоре с РБК. По мнению Колюшина, главная причина мягкости назначенных членам избиркомов наказаний — в том, что они «являются только исполнителями, за ними стоят чиновники, которых так просто к ответственности не привлечешь». При этом ужесточать наказание для рядовых членов избиркомов не стоит, считает член ЦИК: напротив, представителям избирательных комиссий нужно обеспечить большую защиту от давления.

В МВД не ответили на запрос РБК.

До 2010 года члена избиркома с правом решающего голоса нельзя было уволить с основного места работы, напомнил Колюшин, сейчас это можно сделать из-за прецедентного решения Конституционного суда. «Нужно запрещать увольнять [членов комиссии с правом решающего голоса], чтобы на них не давили работодатели», — заявил РБК Колюшин.

С выводами «Голоса» и Колюшина не согласен глава экспертной комиссии при ЦИК Андрей Бузин. Количество нарушений, совершаемых членами избирательных комиссий, по его данным, за последние годы стало меньше, а количество обвинительных приговоров увеличилось, сообщил он РБК. «Но, правда, приговоры остались такими же мягкими», — отметил он.

При этом Бузин согласен с Колюшиным в том, что ужесточать наказание за нарушения на выборах не стоит. «Дело не в ужесточении наказания, а в правоприменении, — пояснил он. — У нас нет неотвратимости наказания за эти преступления». Количество нарушений, допущенных членами избиркомов с 2007 по 2011 год, уменьшилось только после того, как в 2012 году в администрации президента прошли кадровые изменения, предполагает эксперт. «Тогда место Владислава Суркова занял Вячеслав Володин, и поменялась стратегия подхода к выборам: из администрации поступил сигнал — не заниматься прямыми фальсификациями», — пояснил Бузин. Поэтому, по его мнению, сейчас существенно уменьшить количество нарушений на выборах может только Кремль.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: нарушения , Выборы , ассоциация «Голос»
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