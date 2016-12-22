Генпрокуратура Украины вновь предъявила обвинения бизнесмену Курченко

Сергей Курченко Фото: Юрий Чичков для РБК

Генпрокуратура Украины объявила в розыск бизнесмена Сергея Курченко, а также направила ему уведомление о подозрении в создании преступной организации и в уклонении от налогов в особо крупном размере

Генеральная прокуратура Украины направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от налогов в особо крупном размере. Кроме того, бизнесмена вновь объявили в розыск. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства, дело ведет прокуратура Одесской области.

В сообщении Генпрокуратуры указано, что информация также направлена «еще одному фигуранту преступной организации».

Всего в уголовном производстве по этому делу статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек, указывает ведомство. Среди них — бывшие руководители ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, а также бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Сергей Курченко — владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе (Одесский НПЗ, сеть АЗС на Украине и в Германии, торговые и логистические компании), а также на мультимедийном и банковском рынках СНГ. Он также был председателем наблюдательного совета группы. На Украине его считают одним из приближенных к бывшему президенту страны Виктору Януковичу.

Курченко ​покинул Украину в феврале 2014 года, после событий Евромайдана. Ему вменяется создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. т нефтепродуктов в так называемой «преступной схеме Курченко».

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По данным генпрокуратуры, возглавляемая им преступная организация на протяжении 2010–2014 годов незаконно завладела сжиженным газом, принадлежащим правительству Украины, на общую сумму в 2,2 млрд грн, покупая его на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, после чего перепродавала его по рыночным ценам, уточняет «Интерфакс Украина».

В апреле 2014 года Курченко уже был объявлен в международный розыск. Однако в декабре 2016 года Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест Сергея Курченко. Коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов бизнесмена и отменила решение суда первой инстанции, сообщал телеканал 112.ua.

24 мая военный прокурор Украины Анатолий Матиос и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отчитались о проведении самой масштабной антикоррупционной акции.

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Они сообщили, что в разных частях Украины были одновременно задержаны более двух десятков (Матиос назвал цифру 23, Аваков — 22) бывших руководителей и их замов областных управлений Министерства доходов и сборов, которых подозревают в организации повсеместного функционирования так называемых налоговых площадок при президенте Викторе Януковиче. В числе задержанных и генерал-лейтенант Станислав Денисюк, которого Матиос назвал «смотрящим» за бизнесом Сергея Курченко, бежавшего с Украины в Россию.