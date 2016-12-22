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CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе
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16:17
Мария Бондаренко
CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Российские чиновники во время президентской кампании США обсуждали потенциально «унизительную» информацию о Трампе и его коллегах, утверждает CNN. С ее помощью, по данным разведки США, планировалось повлиять на выборы

Американская разведка в ходе президентской кампании в США 2016 года перехватила разговоры российских чиновников, которые обсуждали «потенциально унизительную информацию» о Дональде Трампе и его коллегах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух отставных сотрудников разведки и источник в конгрессе.

По словам одного из собеседников, информация, которую якобы обсуждали русские, была финансового характера. А главная дискуссия была сосредоточена на том, как с ее помощью повлиять на окружение Трампа.

В то же время, по словам источников, разведка допускает, что информация, которой обменивались российские чиновники, «могла быть преувеличена или даже выдумана» в рамках дезинформационной кампании.

Ни один из собеседников CNN не смог назвать каких-либо конкретных имен из окружения Трампа, на кого русские собирались оказывать влияние. Собранные разведданные, по словам одного из источников, свидетельствуют, что в разговорах все имена были зашифрованы. Однако ясно, что речь шла о представителях команды Трампа.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщала, что разведка США собрала информацию о разговорах, которые велись прошлым летом между представителями российской разведки и чиновниками. Со ссылкой на трех действующих и отставных американских чиновников, знакомых с разведданными, издание писало, что в ходе этих дискуссий обсуждалось, как повлиять на Трампа через его советников. В частности, по данным NYT, в перехваченных разговорах речь шла о Поле Манафорте, который в то время руководил кампанией Трампа, и Майкле Флинне, который на тот момент консультировал будущего президента.

«Это очередная серия ложных и непроверенных заявлений, сделанных анонимными источниками, чтобы очернить президента», — приводит CNN комментарий представителя Белого дома. Собеседник подчеркнул, что проверки доходов президента за последние десять лет показали, что у президента нет никаких подозрительных финансовых связей.

«Похоже, что у оппонентов президента нет никакого предела в их стремлении увековечить эти ложные заявления, в том числе с использованием незаконной утечки секретных данных. Все это — на руку нашим противникам и представляет опасность для нашей страны», — добавил он.

ФБР отказалось прокомментировать новые данные. Офис директора Национальной разведки и представитель Флинна также не ответили на запросы о комментариях, добавляет телеканал.

Сам Трамп неоднократно отрицал наличие каких-либо финансовых связей с Россией. 

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