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Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны
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Наталья Демченко, Полина Химшиашвили
Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны

Дональд Трамп

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что вклад Берлина в бюджет НАТО гораздо меньше, чем должен быть, а торговый дефицит США в отношениях с Германией «огромен»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал состояние торговли между Германией и США, а также заявил, что вклад Берлина в бюджет НАТО гораздо меньше, чем должен быть, и обещал, что положение дел в ближайшее время изменится.

«У нас огромный торговый дефицит с Германией, вдобавок они выделяют гораздо меньше денег, чем должны, на НАТО и военные операции. Это очень плохо для США. Это изменится», — написал Трамп в своем Twitter.

По мнению научного директора Германо-российского форума Александра Рара, «было бы близоруко и наивно» говорить, что в отношениях между Германией и США «все в порядке». «Ведущие политики Германии сделали жесткие заявления по США на этой неделе», — напоминает эксперт. Например, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил во время встречи с представителями международных организаций 29 мая, что из-за политики Дональда Трампа Запад ослабел. «Тот, кто не сопротивляется политике США, становится ее соучастником», — цитировала газета Габриэля. Высказывания в таком тоне ранее были характерны для немецких политиков в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана или президента Венгрии Виктора Орбана, но не президента США, обращает внимание Рар.

По мнению эксперта, канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что международное сообщество заставит Трампа вести себя более корректно. Однако, считает Рар, такой исход вряд ли возможен, а дальнейшее развитие ссоры может привести к тому, что Трамп не приедет на саммит «двадцатки», который состоится 8–9 июля в Германии. Истоки конфликта могут лежать в предвыборной кампании США, в ходе которой немецкие политики призывали не поддерживать Трампа, чего тот не забыл, напоминает эксперт.

Дональд Трамп на прошлой неделе впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе. В своем выступлении он призвал партнеров по альянсу повысить свои расходы на оборону. По его словам, 23 из 28 государств-членов «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам». Тема недостаточного финансирования со стороны других членов НАТО в противоположность Вашингтону, который выполняет свои обязательства перед альянсом, была также одной из центральных для Трампа во время его предвыборной кампании.

По мнению Трампа, страны НАТО должны увеличить свои военные бюджеты как минимум до 2% от их ВВП. Во время своего выступления в Брюсселе он заявил, что в бюджете Североатлантического альянса было бы на $119 млрд больше, если бы всего его члены выполняли это обязательство. Канцлер Германии на это заявила, что страны НАТО уже обязались достигнуть этого показателя к 2024 году.

Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе

Обязательства повысить военные расходы до 2% ВВП члены НАТО взяли на себя во время саммита альянса в Уэльсе в 2014 году. Тогда они отвели на достижение этой цели десять лет.

В настоящее время 2% ВВП или более на военные расходы тратят только пять участников НАТО: США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. 

Теги
НАТО, бюджет, военные расходы, Дональд Трамп
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