Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС

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Верхняя палата голландского парламента повторно одобрила ассоциацию Украины с ЕС. Это последний серьезный шаг перед полноценным вступлением соглашения с Киевом в силу. В ближайшие дни одобрить решение должен король Нидерландов, затем — Совет ЕС

Верхняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. В ближайшие дни решение должен одобрить король Виллем-Александр, после чего останется лишь финальное решение Совета ЕС перед полноценным вступлением соглашения в силу.

Ратификация соглашения Нидерландами открывает дорогу к его полноценному вступлению в силу. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС фактически действует с 1 ноября 2014 года, но лишь на временной основе и в ограниченном режиме — за исключением статей о политическом сотрудничестве. С 1 января 2016 года вступил в силу и раздел документа, посвященный созданию зоны свободной торговли.

Соглашение об ассоциации является для Брюсселя важным инструментом, формирующим общие принципы, структуру отношений с дружественными странами. Инструмент этот был создан Римским соглашением 1957 года для привлечения к сотрудничеству Великобритании, которая ранее отказалась вести переговоры о вступлении в ЕС. Позже Лондон возобновил консультации, и страна вступила в Евросоюз в 1973 году.

Кроме того, тесно связан с ассоциацией процесс либерализации визового режима для украинцев. Все необходимые шаги для установления безвизового режима между Украиной и Евросоюзом были сделаны к середине мая 2017 года, и уже 17 мая руководство Украины и ЕС подписали финальный акт. Вступление в силу решения о либерализации визового режима ожидается 11 июня.

Голландские сенаторы ратифицируют договор об ассоциации с Украиной уже второй раз. Первое голосование прошло почти два года назад — 7 июля 2015 года. Тогда документ поддержали 55 сенаторов. Против соглашения выступили 20 человек — три фракции евроскептически настроенных движений. Это ультраправая Пария свободы, Социалистическая партия и Партия защиты животных.

Уже в октябре 2015 года евроскептики воспользовались новым избирательным законодательством и добились назначения референдума о целесообразности ассоциации с Украиной. На прошедшем в апреле 2016 года голосовании при крайне низкой явке в 32% более половины голландцев (почти 62%) высказались против соглашения.

Для правительства Нидерландов референдум не был юридически обязывающим, однако игнорирование его результатов могло нести значительные политические риски, поэтому премьер-министр Марк Рютте пообещал оппозиции начать переговоры по изменению соглашения об ассоциации, чтобы «учесть позицию жителей Нидерландов».

В итоге, в декабре 2016 года все страны ЕС пришли к соглашению: Амстердам получил гарантии того, что соглашение об ассоциации не станет ни основанием вступления Украины в Евросоюз, ни основанием для военной и финансовой помощи Киеву. Тем самым, процесс ратификации Нидерландами был перезапущен, нижняя палата парламента поддержала соглашение в конце февраля.