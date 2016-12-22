Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС 15:13 Собянин доложил об ущербе от урагана в Москве 12:27 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy 10:31 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны 15:20 Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине 13:15 Медведев предложил экспортировать российское образование 13:54 Осужденная за репост Чудновец заявила о намерении стать губернатором 12:48 Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым 11:02 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» 14:21 ЕСПЧ обязал Россию выплатить €38 тыс. из-за фальсификаций на выборах 11:44 Губернатор ответил на скандал с епископом в Орле словами «Бог не фраер» 12:08 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню 07:32 ЦБ рассказал о рекордных плохих долгах в строительстве и торговле Вчера, 23:46 Банки начали отказываться от СМС-уведомлений из-за их высокой стоимости Вчера, 23:11
Лента новостей 15:42 МСК
Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку Политика, 15:29 Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти Политика, 15:25 Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра Общество, 15:22 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны Политика, 15:20 AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года Бизнес, 15:16 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС Политика, 15:13 Lego для маркетологов: как собрать лояльность из готового набора Свое дело, 15:11 «Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. Бизнес, 15:10 Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане Общество, 15:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,70 EUR НАЛ. 63,25 63,30 Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ Общество, 14:58 МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии Политика, 14:37 Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане Общество, 14:25 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» Политика, 14:21 МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан Политика, 14:13 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% Бизнес, 14:06 СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России Общество, 13:59 Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России Экономика, 13:59 Медведев предложил экспортировать российское образование Экономика, 13:54 В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР Политика, 13:48 Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки Бизнес, 13:44 Петербург подтвердил выделение «Зениту» земли под еще один стадион Спорт, 13:37 В районе Марьино в Москве подожгли пять автомобилей Общество, 13:35 Курс евро на завтра  13:31 EUR ЦБ 62.9484 -0.4200 Курс доллара на завтра  13:31 USD ЦБ 56.5168 -0.1938 Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT Политика, 13:22 Кабмин разрешит военнослужащим погашать ипотеку маткапиталом Политика, 13:16 Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине Политика, 13:15
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС
Материалы по теме Нидерланды назвали вероятные сроки ратификации ассоциации Украины с ЕС Тест для ЕС: что ждет крайне правых на выборах в Нидерландах Экзитполы показали победу партии премьера Нидерландов на выборах Парламент Нидерландов поддержал ратификацию ассоциации Украины с ЕС
15:13
Георгий Макаренко
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС
Фото: Максим Никитин / ТАСС
Верхняя палата голландского парламента повторно одобрила ассоциацию Украины с ЕС. Это последний серьезный шаг перед полноценным вступлением соглашения с Киевом в силу. В ближайшие дни одобрить решение должен король Нидерландов, затем — Совет ЕС

Верхняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. В ближайшие дни решение должен одобрить король Виллем-Александр, после чего останется лишь финальное решение Совета ЕС перед полноценным вступлением соглашения в силу.

Ратификация соглашения Нидерландами открывает дорогу к его полноценному вступлению в силу. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС фактически действует с 1 ноября 2014 года, но лишь на временной основе и в ограниченном режиме — за исключением статей о политическом сотрудничестве. С 1 января 2016 года вступил в силу и раздел документа, посвященный созданию зоны свободной торговли.

Соглашение об ассоциации является для Брюсселя важным инструментом, формирующим общие принципы, структуру отношений с дружественными странами. Инструмент этот был создан Римским соглашением 1957 года для привлечения к сотрудничеству Великобритании, которая ранее отказалась вести переговоры о вступлении в ЕС. Позже Лондон возобновил консультации, и страна вступила в Евросоюз в 1973 году.

Кроме того, тесно связан с ассоциацией процесс либерализации визового режима для украинцев. Все необходимые шаги для установления безвизового режима между Украиной и Евросоюзом были сделаны к середине мая 2017 года, и уже 17 мая руководство Украины и ЕС подписали финальный акт. Вступление в силу решения о либерализации визового режима ожидается 11 июня.

Голландские сенаторы ратифицируют договор об ассоциации с Украиной уже второй раз. Первое голосование прошло почти два года назад — 7 июля 2015 года. Тогда документ поддержали 55 сенаторов. Против соглашения выступили 20 человек — три фракции евроскептически настроенных движений. Это ультраправая Пария свободы, Социалистическая партия и Партия защиты животных.

Уже в октябре 2015 года евроскептики воспользовались новым избирательным законодательством и добились назначения референдума о целесообразности ассоциации с Украиной. На прошедшем в апреле 2016 года голосовании при крайне низкой явке в 32% более половины голландцев (почти 62%) высказались против соглашения.

Для правительства Нидерландов референдум не был юридически обязывающим, однако игнорирование его результатов могло нести значительные политические риски, поэтому премьер-министр Марк Рютте пообещал оппозиции начать переговоры по изменению соглашения об ассоциации, чтобы «учесть позицию жителей Нидерландов».

В итоге, в декабре 2016 года все страны ЕС пришли к соглашению: Амстердам получил гарантии того, что соглашение об ассоциации не станет ни основанием вступления Украины в Евросоюз, ни основанием для военной и финансовой помощи Киеву. Тем самым, процесс ратификации Нидерландами был перезапущен, нижняя палата парламента поддержала соглашение в конце февраля. 

Теги
Нидерланды, ассоциация Украины и ЕС
Другие материалы РБК
Юрист объяснил разницу между авансом и задатком при покупке квартиры
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Яхта российского олигарха отличилась на вечеринке в Каннах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку