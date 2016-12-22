Собянин доложил об ущербе от урагана в Москве

Сергей Собянин Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Прошедший по Москве ураган повалил 14 тыс. деревьев в столице и повредил две тысячи машин. Также повреждены кровли сотен домов и опоры освещения, сообщил мэр Сергей Собянин

Прошедший по Москве ураган повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около 2 тыс. автомобилей. Также порывы ветра повалили 14 тыс. деревьев в столице. Утром во вторник, 30 мая, в больницах остаются 108 пострадавших от урагана. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

«По последним данным, в больницах — 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2000 авто, повалены 14 тысяч деревьев», — заявил градоначальник.

Также Собянин заявил, что к ликвидации последствий ураган мэрия привлекла 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

Последствия удара стихии в столице мэр пообещал ликвидировать в течение двух дней, сообщает «РИА Новости».

Ураган прошел по Москве и Подмосковью в понедельник, 29 мая, порывы ветра местами достигали 22 м/с. По последним данным, от удара стихии погибли 16 человек, из них 11 — в столице. В мэрии Москвы сообщали, что пострадали 170 человек. Среди госпитализированных 22 ребенка. Власти города обещают выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

МЧС направило более тысячи сотрудников и 170 единиц техники на ликвидацию последствий в столичном регионе.

О проблемах в работе ведомства ранее сообщили Meduza и русская служба Би-би-си: они написали, что многие москвичи не получили уведомлений от МЧС о надвигающемся урагане. Источник, близкий к одному из сотовых операторов, рассказал РБК, что ведомство просило рассылать уведомления только пользователям в некоторых районах Москвы.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил РБК, что во вторник, 30 мая, в столичном регионе могут пройти небольшие дожди, а порывы ветра будут не более 3-8 м/с.