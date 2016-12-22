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Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности
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Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности
Политика, 05:44
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Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности
Сенатор американского конгресса Джон Маккейн считает, что президент России Владимир Путин больше угрожает мировой безопасности, нежели деятельность запрещенной организации «Исламское государство». Он призвал ввести новые санкции против Москвы
Джон Маккейн (Фото: Matthias Schrader / AP)

Однопартиец американского президента Дональда Трампа сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия и ее лидер Владимир Путин представляют для мирового сообщества большую угрозу, чем экстремисты «Исламского государства» (ИГ). Об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Я считаю, ИГ может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит множество вещей относительно этого. Но именно русские пытаются разрушить фундаментальные основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов», — отметил он.

По словам Маккейна, со времени президентских выборов, которые прошли в США в ноябре 2016 года, Белый дом не сделал ничего, чтобы ответить на предполагаемые попытки со стороны России «изменить результаты выборов». Он заявил, что Россия продолжает вмешиваться во внутреннюю политику других стран, пытаясь изменить ход выборов, в том числе во Франции. Сенатор призвал ввести новые ограничительные меры в отношении Москвы после окончания сенатских каникул.

«Я рассматриваю Владимира Путина, который расколол Украину, суверенное государство, который оказывает давление на страны Прибалтики, я рассматриваю русских как самую большую проблему, которая у нас есть», — заверил Маккейн.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы, члены действующего конгресса из числа демократов и другие американские политики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы других стран, среди которых США и Франция. В связи с этим в конце декабря 2016 года США ввели новые санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы». В связях с Россией позже стали обвинять и новое руководство Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Для расследования возможных контактов с российскими политиками был создан отдельный комитет спецслужб.

В Кремле неоднократно опровергали эти обвинения, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Автор: Анна Трунина
Теги: Россия , США , Владимир Путин , Джон Маккейн
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