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Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС
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04:32
Анна Трунина
Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС

Тереза Мэй

Фото: Toby Melville / Reuters
Великобритания может выйти из состава Евросоюза без заключения специального соглашения с Брюсселем, заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. По ее словам, страна откажется от переговоров, если не согласится с выдвигаемыми ЕС условиями по Brexit

В ходе открытых дебатов с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином в эфире телеканала Sky News премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна сможет выйти из состава Европейского союза без заключения специального соглашения с блоком.

«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить правильную сделку, но, как я уже говорила, плохая сделка — это уже не сделка. Мы должны быть готовы выйти [без соглашения]», — отметила премьер-министр.

Мэй пояснила, что Великобритания намерена отказаться от соглашения с ЕС, если ее не устроят условия, на которых блок захочет заключить эту сделку. По ее словам, это важный момент в истории страны, »​у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем».

Ранее о возможности отказаться от переговоров с Брюсселем говорил министр Великобритании по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис. По его словам, страны блока требуют чрезмерные финансовые выплаты для согласования Brexit. Глава ведомства потребовал отказаться от них и изменить свою позицию для того, чтобы увидеть прогресс на переговорах.

Высокопоставленный представитель ЕС в комментарии с The Sunday Times подчеркнул, что шансы на выход Великобритании из ЕС без заключения новых соглашений теперь «превышают 50%». По информации Financiaol Times, стоимость выхода страны возрастет с €60 млрд до €100 млрд. 

Теги
Евросоюз, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
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