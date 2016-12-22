СМИ узнали о планах Трампа отменить указы по улучшению отношений с Кубой

Дональд Трамп Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп уже в июне 2017 года намерен отменить ряд указов, подписанных экс-лидером Бараком Обамой, которые нацелены на улучшение отношение с Кубой, с которой у страны были разорваны дипломатические отношение на протяжении более 50 лет

Американский президент Дональд Трамп планирует отменить ряд указов своего предшественника Барака Обамы по улучшению двусторонних отношений с Кубой. Об этом пишет The Daily Caller со ссылкой на источники.

По информации издания, с подобной инициативой к Трампу обратились бывший участник президентских выборов 2016 года республиканец Марко Рубио, демократ Роберт Менендес и республиканец Марио Диас-Баларт.

Намерения Трампа отменить некоторые соглашения по улучшению отношений с Кубой подтвердил изданию президент Американо-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич. «Администрация Трампа еще с февраля 2017 года была готова объявить об изменениях, но не связанные с Кубой вопросы помешали этому», — рассказал он.

Издание подчеркивает, что Трамп может объявить об аннулировании указов во время своего визита в Майами, которое запланировано на июнь 2017 года.​ В Белом доме от комментариев журналистам ресурса отказались.

Предыдущая администрация Барака Обамы в конце своего срока проводила курс нормализации отношений с Кубой, дипломатические отношения с которой были прерваны в 1961 году. В частности, в январе 2015 года он выступил с ежегодным посланием, в котором призвал конгресс страны полностью отменить эмбарго в отношении Кубы. Позже он еще не раз повторял это требование, однако сенаторы не соглашались принять соответствующие директивы. Обама подписал несколько указов, которые смягчили политику США по некоторым направлениям, таким как торговля, туризм, финансы. Позже в Гаване было открыто американское посольство, а сам остров посетил с официальным визитом президент Обама.

Новая администрация Дональда Трампа сразу после прихода в Белый дом начала говорить о необходимости пересмотра политики США по Кубе. Президент заявлял, что готов разорвать договор о нормализации отношений с республикой, если его не удастся переделать на более выгодных для США условиях. Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон пояснял, что речь может идти о введении ограничений на туристический сектор и на бизнес-деятельность двух стран.