К чему приведет выход «либералов» из правительства Молдавии

Министры Либеральной партии уходят из правительства Молдавии. Проевропейская коалиция продолжит работу, в чем заинтересованы и оппозиционные социалисты, указывают эксперты

В понедельник, 29 мая, в отставку подали министр просвещения Корина Фусу и три ее заместителя, а также министр по делам окружающей среды Валериу Мунтяну и два его заместителя, сообщил представитель госканцелярии правительства Молдавии РИА Новостям. Они представляли в правительстве Либеральную партию. Также в отставку собирался подать вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега.

Об уходе членов Либеральной партии из правительства, а самой партии из правящей парламентской коалиции ее лидер Михай Гимпу сообщил в пятницу, 26 мая. По его словам, решение о выходе из коалиции было принято после ареста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ 25 мая. Занимающий пост мэра третий срок подряд политик является первым вице-председателем Либеральной партии и племянником Гимпу.

Киртоакэ в пятницу был помещен под домашний арест на 30 дней. Ему было предъявлено официальное обвинение в злоупотреблении влиянием. Следствие считает, что он участвовал в заключении контракта между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией, которая должна была управлять платными парковками в молдавской столице. По этому делу уже были арестованы заместитель мэра Нистор Грозаву и руководитель управления транспорта Игорь Гамрецкий, а также несколько бизнесменов. Правоохранительные органы выяснили, что фирму учредили в сентябре 2015 года всего за месяц до объявления тендера на проведение работ, а Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом. По законодательству Молдавии, чиновникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Правящая проевропейская коалиция была сформирована в 2016 году двумя партиями: Демократической и Либеральной. Демпартия после выборов 2014 года, на которых получила 19 мандатов, сумела увеличить число своих членов в парламенте до 40 за счет депутатов, перешедших в ее ряды из других партий. Всего в парламенте 101 депутат. Либеральную партию в коалиции представляли 11 депутатов. После их выхода демократы заверили, что правительство премьера Павла Филипа сохранит поддержку парламентского большинства, сообщает Newsmaker. Премьер Филип заявил, что искать кандиадтов на вакантные посты пока не будет, так как намерен провести реформу и в ближайшее время сократить число министерств с 26 до 9.

«То, что Либеральная партия покинула правящую коалицию, конечно создает определенную проблему для парламентского большинства, делая его относительным (простым) и лишая его устойчивости. Теперь оно состоит из 40 депутатов Демократической партии и фракции Европейской народной партии (9 мандатов) при общем числе мандатов 101. Однако у правящей Демократической партии есть наработанный механизм получения поддержки со стороны «независимых», формально не относящихся к правящему большинству депутатов», — объясняет устойчивость системы Андрей Девятков, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН.

Выход либералов из коалиции не приведет к парламентскому или правительственному кризису, согласен молдавский политолог Аркадий Барбарошие. По его словам, у правительства есть необходимое для поддержки его решений большинство в парламенте.

Не ожидает обострение ситуации и Девятков: Партия социалистов, неформальным лидером которых является президент Игорь Додон, сегодня играют скорее роль «системной оппозиции», критикуя исполнительную власть по ряду направлений, но находя с ней взаимопонимание по ключевым позициям, например по необходимости изменения избирательной системы с пропорциональной на смешанную.