Украина обвинила Россию в размещении военных на территории Белоруссии

Глава Генштаба Украины заявил, что Россия не стала выводить с территории Белоруссии свои войска после завершения учений «Запад-2017». На родину вернулись только «несколько подразделений» российских военных и авиация, считает он

Учения «Запад-2017». 20 сентября 2017 года (Фото: Сергей Гриц / AP)

Россия не стала выводить военных с территории Белоруссии после завершения военных учений «Запад-2017», заявил глава Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью агентству Reuters.

По его словам, Москва солгала, когда сообщила о том, что весь личный состав Вооруженных сил России и вся военная техника, которая была задействована в масштабных учениях на территории Белоруссии, покинула эту страну. Главнокомандующий Украины заявил Reuters, что в Россию после учений вернулись только «несколько подразделений» военнослужащих и военная авиация.

«Однако мы все понимаем, что 300–400 км для авиации — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время», — сказал Муженко. По его словам, ​после учений на территории Белоруссии осталось «много больше» российских военных и российской военной техники.

Военные учения «Запад-2017» проводились на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ходом маневров следили около 100 иностранных военных атташе.

Сообщение о том, что последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил России, принимавших участие в учениях «Запад‑2017», покинул Белоруссию, было опубликовано на официальном сайте учений 28 сентября.

Учебные бои совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России завершились более недели назад, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об их окончании 20 сентября. Он выразил благодарность военнослужащим Белоруссии и подчеркнул, что учения были проведены в интересах национальной безопасности двух стран.

Официальная Москва также высоко оценила их результат.