Красноярский губернатор рассказал об отношениях с «Русалом» и «Роснефтью»

У недавно назначенного исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса хорошие отношения с представителями крупного бизнеса в регионе. Об этом он сам рассказал в интервью РБК

Александр Усс (Фото: Александр Кряжев / «Коммерсантъ»)

У назначенного сегодня исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса хорошие отношения с представителями крупного бизнеса в регионе — «Норникеля», UC Rusal, «Роснефти» и СУЭК. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«У меня хорошие рабочие отношения практически со всеми крупными игроками, которые являются основными налогоплательщиками [в регионе] и на предприятиях которых трудится значительная часть красноярцев», — отметил Усс. По его словам, у большинства руководителей крупных компаний в Красноярском крае есть «ответственность за социально-экономическое самочувствие в регионе», и они «настроены на совместную работу».

В Красноярском крае ведут добычу крупнейшие промышленные компании России: подконтрольная государству «Роснефть», «Норникель» Владимира Потанина, UC Rusal Олега Дерипаски, «Полюс» Саида Керимова и СУЭК Андрея Мельниченко. Крупнейшими месторождениями региона являются Олимпиадинское золоторудное месторождение, Ванкорское нефтяное, Масловское платино-медно-никелевое, а также месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахское и Октябрьское.

На полуострове Таймыр Красноярского края находится ключевая производственная площадка «Норникеля» Владимира Потанина — Заполярный филиал компании, добывающий больше всего палладия в мире и занимающий второе место по выпуску никеля. В регионе также производят более трети российского алюминия на Красноярском и Богучанском алюминиевых заводах, входящих в UC Rusal Олега Дерипаски. Красноярский край — один из богатейших золотодобывающих регионов, там расположен крупнейший актив лидера по добыче золота в России «Полюса» Саида Керимова — рудник «Олимпиада». В настоящее время на его долю приходится более одной трети общей добычи золота компании (943 тыс. унций в 2016 году). В 2016 году в крае добыто 22 млн т нефти или 4% добычи в стране (547,5 млн т в России всего), из них 21 млн т на Ванкорском месторождении «Роснефти». Помимо нее в регионе работают «Газпром нефть» и «Иркутская нефтяная компания».

Усс рассказал РБК о своих планах оставить большую часть команды своего предшественника Виктора Толоконского и назвал главные проблемы Красноярского края. Одной из них он считает плохую экологическую ситуацию в регионе. С ней новый губернатор планирует справиться, но не в ближайшее время, а в течение трех-пяти лет.

Новый глава Красноярского края также ответил на вопрос о том, причисляет ли он себя к поколению губернаторов — «молодых технократов». По его словам, он не технократ, но «в душе молод».

Президент назначил Усса исполняющим обязанности главы Красноярского края 29 сентября. Его предшественник, Виктор Толоконский, объявил о своей отставке 27 сентября, за день до этого РБК написал о том, что он сложит полномочия.

Всего с начала недели в отставку ушли пятеро глав регионов — Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана и Ненецкого автономного округа. Ранее источники РБК, близкие к Кремлю, предсказывали отставки десяти глав регионов в ходе осенней ротации губернаторского корпуса.