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Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым
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Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым
Политика, 18:44
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Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым
Петр Порошенко поручил подать иск против России из-за строительства моста через Керченский пролив. Киев считает, что таким образом Россия причиняет Украине экологический ущерб
Строительство моста через Керченский пролив (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко распорядился подать в суд на Россию в связи со строительством моста через Керченский пролив. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

«Президент поручил подать в суд на РФ за нанесение экологического ущерба от строительства Керченского моста», — написал Цеголко.

Других подробностей относительно предстоящего иска пресс-секретарь не привел.

Власти Украины и ранее высказывали недовольство относительно строительства Россией Крымского моста, который должен связать Краснодарский край с полуостровом Крым.

В июне 2017 года заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк предупреждал, что ввод в строй моста через Керченский пролив представляет угрозу для национальной безопасности страны. По его словам, это приведет к значительному уменьшению заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска и спаду их грузооборота, а также снижению рентабельности металлургических предприятий региона.

Керченский мост: как строят главный инфраструктурный объект десятилетия Еще 7 фото
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До этого МИД Украины выразил Москве протест в связи с сооружением моста через Керченский пролив. Ведомство отмечало, что строительство моста «является незаконным в соответствии с международным правом», поскольку Украина «не предоставляла согласия на такое строительство».
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: суд , Украина , Керченский мост
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