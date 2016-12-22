Тяжеловес против варяга: с чем связана смена красноярского губернатора

Новым руководителем Красноярского края назначен спикер заксобрания Александр Усс. Его называют компромиссной фигурой для местных элит в отличие от «варяга» Виктора Толоконского. Кроме того, Усса мог поддержать Сергей Шойгу

Александр Усс (Фото: sobranie.info)

Ставка на местного

Днем в пятницу, 29 сентября, Владимир Путин официально назначил председателя красноярского заксобрания Александра Усса исполняющим обязанности главы региона. За три дня до этого предыдущий губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил о том, что слагает полномочия. Тем самым он нарушил негласную традицию заявлять об отставке уже после выхода соответствующего президентского указа.

Новый и.о. губернатора Александр Усс родом из Красноярского края. В 1993 году он был назначен начальником правового управления местной администрации. В 1993 и 1998 году Усс представлял Красноярский край в Совфеде, последовательно занимал посты замглавы краевой администрации, избирался депутатом и председателем заксобрания. В 2002 году он покинул парламент, чтобы выдвинуться на выборах губернатора Красноярского края. Усс занял первое место в первом туре, но проиграл во втором таймырскому губернатору Александру Хлопонину. В 2007 году Усс переизбрался председателем красноярского заксобрания, которое и возглавлял до своего назначения и.о. губернатора.

В интервью РБК Усс сказал, что не смог отказаться от предложения возглавить регион «ни с точки зрения мужской, ни с патриотической». Новый глава края описал «непростую» ситуацию в регионе из-за международных санкций, но выразил уверенность в скором экономическом подъеме. На вопрос о том, что многих назначенных за последнее время губернаторов политологи относят к поколению «молодых технократов», ​Усс сказал РБК, что никогда не причислял себя к старой управленческой школе. «Я не технократ, я доктор юридических наук. Но с духом у меня полный порядок: в душе я молод», — заметил он.

62-летний и.о. губернатора явно не подпадает под определение «молодого технократа» с опытом работы в федеральных структурах, сказал РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Выходит, что нет одного критерия отбора в губернаторы и по каждой перестановке решение принимается индивидуально, отметил он. В некоторых регионах Кре​мль демонстрирует «омоложение кадров», а в других приоритетом становятся «жесты в сторону местной элиты и населения, испытывающих тревогу перед чужаками».​

Усс — опытный и влиятельный политик, он сможет в 2018 году благополучно провести президентскую кампанию в крае, полагает Виноградов. Спикер заксобрания края все время был региональным политическим тяжеловесом, и, возможно, его назначение пролоббировал Хлопонин, с которым спикеру удалось наладить отношения, предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Политконсультант Дмитрий Фетисов назвал другие факторы, сыгравшие в пользу спикера заксобрания. Во-первых, Кремлю не хватило потенциальных врио, и решили задействовать резервные варианты из местных кадров. Во-вторых, краевые финансово-промышленные группы достаточно влиятельны для лоббирования интересов в Москве и могли предложить Усса как компромиссную фигуру. Основным кандидатом на этот пост источники РБК прочили руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова. Возможно, среди отобранных федеральным центром кандидатов не нашлось «по настоящему годного», и поэтому было принято решение остановиться на надежном местном кандидате, предположил политолог Леонид Давыдов.

На назначение повлиял министр обороны Сергей Шойгу, сказали РБК два близких к Кремлю источника. «Усс не вылезал в последнее время от министра. Э то старая дружба — совместная охота и рыбалка в Сибири», — рассказал один из источников. Шойгу с 25 сентября по 2 октября находится в отпуске, рассказал РБК источник в Минобороны. Один из источников РБК сказал, что Шойгу специально прерывал свой отпуск, чтобы лоббировать назначение Усса.

Усс — первый за 20 лет красноярский губернатор не «варяг» (если не считать «технических» и.о.), поскольку предыдущие главы: Александр Лебедь, Хлопонин, Лев Кузнецов и Толоконский — не были уроженцами края. Он губернатор «без особых достижений и провалов», говорил РБК местный политолог Сергей Комарицын. «Варяг» из Новосибирска — Виктор Толоконский — так до конца и не смог стать в крае своим для местных жителей и элит, кроме того у главы края не сложились отношения с «Роснефтью» — важным игроком в регионе, отмечал эксперт. «Толоконский не смог прижиться в регионе и найти общий язык с местными элитами», — согласился Миронов.

​​Виктор Толоконский родом из Новосибирска, в 1996–2000 годах занимал пост мэ​ра родного города. Затем, до 2010 года был новосибирским губернатором, до 2014-го — полпредом президента в Сибирском федеральном округе. В мае 2014-го Толоконского назначили врио губернатора Красноярского края, в сентябре того же года получил 63,28% голосов на выборах главы региона.

В интервью краевому телеканалу ТВК он рассказал, что все это время «работал без выходных и отпусков»: «Старался сделать так, чтобы Красноярский край быстрее и качественнее развивался. И я уверен, что эти усилия не пройдут даром. Я благодарен краю за знакомство со многими замечательными людьми».

Всего с начала недели свои посты покинули пятеро глав регионов — Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). Президент официально принял четыре отставки. Пока кремлевским указом не подтверждено сложение полномочий Абдулатиповым, который официально заявил о своей отставке в среду. По сведениям источников РБК, отставка была для него неожиданной. Прощаясь с жителями республики, глава Дагестана раскритиковал неназванных москвичей, которые «навязывают» президенту «не очень популярные решения». Ранее близкие к Кремлю источники РБК утверждали, что в ходе осенней ротации губернаторского корпуса посты могут покинуть до десяти глав регионов. 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что работа по ротации глав регионов в Кремле будет продолжаться.

Интересы бизнеса

Бизнес не ожидает от нового губернатора резких перемен, сказал РБК источник, близкий к одной из крупных компаний в крае. «Усс из законодательного собрания края, фигура понятная», — отметил он. Собеседник РБК в другой компании назвал Усса популярной в регионе «электоральной фигурой». «Это очень опытный политик, хорошо знающий специфику региона. Он может обеспечить баланс, потому что пользуется доверием населения и местных элит», — прокомментировал он. Собеседник РБК выразил надежду, что Усс окажется лояльнее к бизнесу, чем его предшественник, поскольку компаниям нужны льготы по инвестпроектам в ответ на их социальный вклад в развитие региона, о чем никак не получалось договориться с предыдущим руководителем, заметил он.

Крупнейшая в России угольная компания СУЭК Андрея Мельниченко добывает треть этого сырья в Красноярском крае. Ее гендиректор Владимир Рашевский сказал РБК о давнем знакомстве с Уссом и назвал его «очень профессиональным человеком». Усс подтвердил РБК, что у него есть контакты с крупнейшими игроками в регионе и этот «аспект деятельности губернатора очень важен».