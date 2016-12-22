Путин сменил губернатора Красноярского края

Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен спикер краевого заксобрания Александр Усс

Александр Усс (Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»)

Президент России Владимир Путин ​подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Красноярского края», сообщает сайт Кремля. «Принять отставку губернатора Красноярского края Толоконского В.А. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен спикер Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс. О кадровом решении Путин проинформировал Усса во время рабочей встречи с ним в Кремле.

О том, что Толоконский уйдет в ближайшее время в отставку с поста губернатора, писал РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству региона. На следующий день Толоконский сам объявил, что уходит в отставку. Политолог Сергей Комарицын в беседе с РБК говорил, что внутренних причин для отставки Толоконского в крае нет. Отставка, по словам собеседника, скорее связана с процессом ротации губернаторов, в том числе по причине возраста. Источник РБК, близкий к администрации региона, также связал грядущую отставку Толоконского с курсом, выбранным федеральным центром на омоложение губернаторского корпуса.

Толоконскому 64 года. Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» в своем недавнем докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус» также называли Толоконского одним из претендентов «на вылет». Эксперты подчеркивали, что большинство назначаемых глав регионов относятся к прототипу «молодого технократа».

Александру Уссу 62 года, он с отличием закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 1995 по 1997 год был заместителем главы администрации Красноярского края. Впервые был избран депутатом Законодательного собрания региона в декабре 1997 года, в январе 1998 году был избран председателем закса. С тех пор всякий раз переизбирался как в заксобрание, так и на пост спикера.

Источники РБК в Кремле ранее сообщали о скорой отставке около десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев. На этой неделе уже ушли в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Все покинувшие пост главы региона ушли в отставку с формулировкой по собственному желанию. Накануне о своей отставке заявил и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Указ президента об отставке Абдулатипова и назначении врио главы региона пока не подписан.