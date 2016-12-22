Госдеп США оценил роль Москвы в конфликте Венгрии и Украины из-за языка

Представитель Госдепа Курт Волкер не упомянул Россию как сторону, с которой Киев должен провести переговоры в связи с новым украинским законом об образовании. По его мнению, консультации нужны только с западными соседями Украины

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер предложил пути решения конфликта, возникшего между Украиной, Венгрией и другими странами после принятия Киевом нового закона «Об образовании». При этом он не упомянул Россию, как одну из заинтересованных в решении проблемы сторон. По его словам, для урегулирования конфликта Киев должен провести переговоры с Венгрией и другими западными соседями Украины.

Волкер назвал реформу образования на Украине «необходимой». Он отметил, что во многих других странах ЕС возникали проблемы, подобные той, которую Украина испытывает с венгерским меньшинством.

«Можно понять причины, почему Украина это делает в смысле построения национальной идентичности, чтобы каждый умел говорить по-украински. Для Украины наилучшим путем было бы начать переговоры с четырьмя членами ЕС, не только с Венгрией, всеми западными соседями Украины, которые выразили обеспокоенность в связи с этим законом. Должен быть диалог на основе европейских норм и стандартов, в соответствии с тем, как эти вопросы решаются в рамках ЕС и этому есть много примеров», — цитирует Волкера «Голос Америки».

Эксперт американского совета внешней политики Стивена Бланка при этом заявил, что участие России в начале конфликта между Украиной и Венгрией «маловероятно», однако Кремль, по его словам с готовностью это напряжение эксплуатирует.

«Я не думаю, что здесь нужно влияние Москвы. Не Путин создал идею, что существует Венгрия вне собственных границ, чьи интересы подвергаются опасности и которые Венгрия должна защищать примерно так же, как это делает Москва. Координировала Россия свои действия с Венгрией — возможно, у меня нет доказательств, но эти проблему существуют независимо от России», — пояснил Бланк.

Ранее 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резким заявлением, в котором посоветовал президенту Украины Петру Порошенко забыть о перспективах европейской Украины. По его словам, Венгрия заблокирует любые решения в рамках Европейского союза, которые могут привести к дальнейшей интеграции Украины, Будапешт готов при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах.

В заявлении венгерского МИДа говорилось, что оно является реакцией на подписание Порошенко нового закона об образовании. Сийярто​ охарактеризовал подписание документа словам «стыд и позор». В Будапеште считают, что закон ущемляет права меньшинств на получение образования на родном для них языке. Глава МИД Венгрии в связи с этим заявил, что Украина находится «далеко от Европы» и что Порошенко «сделал огромный шаг в обратном от Европы направлении».

О разной степени озабоченности в связи с принятием нового украинского закона, заявили также Власти Польши, Румынии и Молдавии. ​Президент Молдавии Игорь Додон призвал украинские власти отменить этот закон, поскольку увидел в нем опасность денационализации сообщества румын и молдаван, проживающих на Украине. При этом он напомнил, что в Молдавии есть школы с преподаванием на украинском языке.

В Госдуме России закон об образовании назвали «актом этноцида русского народа» на Украине. Одобренный парламентом Украины закон депутаты посчитали актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Порошенко подписал закон «Об образовании», который предусматривает перевод всего учебного процесса на украинский язык с возможностью преподавания языков национальных меньшинств, 25 сентября. Закон вызвал критику и неоднозначные оценки еще на стадии его обсуждения в Верховной раде. Порошенко поручил поручил МИДу и Министерству образования провести консультации с «европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы».