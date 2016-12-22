Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,26 57,87 EUR Нал. 68,72 68,19 USD Бирж. 57,91 -0,29 EUR Бирж. 68,22 -0,15 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 4036,99 -147,85 ММВБ 2071,64 -0,46% РТС 1125,56 -0,12% Brent 57,10 -0,76% DJIA 22381,20 +0,18% Nasdaq 6453,45 +0,00% FTSE 7322,82 +0,13%
Госдеп США оценил роль Москвы в конфликте Венгрии и Украины из-за языка
Лента новостей
Дуров пообещал защитить анонимность пользователей в Иране и России 08:20, Технологии и медиа В Москве начали включать отопление 07:29, Недвижимость Собянин пообещал повысить размер выплат льготникам в Москве 07:16, Общество У московского ГУМа выстроилась очередь за iPhone 8 06:43, Общество ФСБ задержала начальника камчатского главка полиции 06:28, Общество В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников в 2017 году 05:58, Общество Минобороны сообщило о начале разминирования Дейр-эз-Зора 05:42, Политика Трамп отозвался об Афганистане как о «школе бизнеса для террористов» 05:07, Политика Мединский пригрозил туроператорам мерами за продажу билетов в один конец 05:05, Общество Орешкин назвал одну из причин ухудшения финансового положения «ВИМ-Авиа» 04:16, Общество Минобороны отчиталось о девяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю 04:15, Политика Посол ЕС рассказал о вопросе Путина о «нагнавшей» на него главе Литвы 03:45, Политика Редакция «Ленты.ру» сообщила о нападении на свой офис в Москве 03:38, Общество Последний эшелон ВВС России покинул Белоруссию после учений «Запад-2017» 02:55, Политика Экс-посол США заявил об остановке своей машины полицией «без всякой цели» 02:43, Политика Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России 01:57, Политика СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы 01:52, Политика Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине 01:22, Политика Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов 00:57, Финансы СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве 00:45, Общество Посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией 00:03, Политика Политологи назвали губернаторов «на вылет» 00:02, Политика Власти отберут у Сахалина почти четверть доходов 00:01, Бизнес Футболист «Локомотива» сделал самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы 28 сен, 23:58, Спорт Дед Хью и зайцы: семь принципов бизнеса от основателя Playboy 28 сен, 23:56, Свое дело Путин рассказал об итогах переговоров с «другом» Эрдоганом 28 сен, 23:32, Политика Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии 28 сен, 23:32, Политика «Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе 28 сен, 23:01, Политика
Госдеп США оценил роль Москвы в конфликте Венгрии и Украины из-за языка
Украинский кризис, 09:21
0
Госдеп США оценил роль Москвы в конфликте Венгрии и Украины из-за языка
Представитель Госдепа Курт Волкер не упомянул Россию как сторону, с которой Киев должен провести переговоры в связи с новым украинским законом об образовании. По его мнению, консультации нужны только с западными соседями Украины

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер предложил пути решения конфликта, возникшего между Украиной, Венгрией и другими странами после принятия Киевом нового закона «Об образовании». При этом он не упомянул Россию, как одну из заинтересованных в решении проблемы сторон. По его словам, для урегулирования конфликта Киев должен провести переговоры с Венгрией и другими западными соседями Украины.

Волкер назвал реформу образования на Украине «необходимой». Он отметил, что во многих других странах ЕС возникали проблемы, подобные той, которую Украина испытывает с венгерским меньшинством.

«Можно понять причины, почему Украина это делает в смысле построения национальной идентичности, чтобы каждый умел говорить по-украински. Для Украины наилучшим путем было бы начать переговоры с четырьмя членами ЕС, не только с Венгрией, всеми западными соседями Украины, которые выразили обеспокоенность в связи с этим законом. Должен быть диалог на основе европейских норм и стандартов, в соответствии с тем, как эти вопросы решаются в рамках ЕС и этому есть много примеров», — цитирует Волкера «Голос Америки».

Эксперт американского совета внешней политики Стивена Бланка при этом заявил, что участие России в начале конфликта между Украиной и Венгрией «маловероятно», однако Кремль, по его словам с готовностью это напряжение эксплуатирует.

«Я не думаю, что здесь нужно влияние Москвы. Не Путин создал идею, что существует Венгрия вне собственных границ, чьи интересы подвергаются опасности и которые Венгрия должна защищать примерно так же, как это делает Москва. Координировала Россия свои действия с Венгрией — возможно, у меня нет доказательств, но эти проблему существуют независимо от России», — пояснил Бланк.

Ранее 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резким заявлением, в котором посоветовал президенту Украины Петру Порошенко забыть о перспективах европейской Украины. По его словам, Венгрия заблокирует любые решения в рамках Европейского союза, которые могут привести к дальнейшей интеграции Украины, Будапешт готов при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах.

В заявлении венгерского МИДа говорилось, что оно является реакцией на подписание Порошенко нового закона об образовании. Сийярто​ охарактеризовал подписание документа словам «стыд и позор». В Будапеште считают, что закон ущемляет права меньшинств на получение образования на родном для них языке. Глава МИД Венгрии в связи с этим заявил, что Украина находится «далеко от Европы» и что Порошенко «сделал огромный шаг в обратном от Европы направлении».

О разной степени озабоченности в связи с принятием нового украинского закона, заявили также Власти Польши, Румынии и Молдавии. ​Президент Молдавии Игорь Додон призвал украинские власти отменить этот закон, поскольку увидел в нем опасность денационализации сообщества румын и молдаван, проживающих на Украине. При этом он напомнил, что в Молдавии есть школы с преподаванием на украинском языке.

В Госдуме России закон об образовании назвали «актом этноцида русского народа» на Украине. Одобренный парламентом Украины закон депутаты посчитали актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Порошенко подписал закон «Об образовании», который предусматривает перевод всего учебного процесса на украинский язык с возможностью преподавания языков национальных меньшинств, 25 сентября. Закон вызвал критику и неоднозначные оценки еще на стадии его обсуждения в Верховной раде. Порошенко поручил поручил МИДу и Министерству образования провести консультации с «европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: образование , Кремль , Венгрия , Евпропейский союз
Главное
ФСБ задержала начальника камчатского главка полиции Общество
Материалы по теме
Венгрия посоветовала Порошенко забыть о «европейской Украине» Политика
Венгрия пожаловалась в ООН и ОБСЕ на украинский закон об образовании Политика
Госдума сочла закон об образовании на Украине «этноцидом русского народа» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку