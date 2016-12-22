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Посол ЕС рассказал о вопросе Путина о «нагнавшей» на него главе Литвы
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Посол ЕС рассказал о вопросе Путина о «нагнавшей» на него главе Литвы
Политика, 03:45
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Посол ЕС рассказал о вопросе Путина о «нагнавшей» на него главе Литвы
Посол ЕС рассказал о встрече в лифте с Владимиром Путиным. Во время нее президент, по словам дипломата, вдруг повернулся к нему и, имея в виду президента Литвы Далю Грибаускайте, спросил: «Чего она на меня все время гонит?»
Вигаудас Ушацкас (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

После одной из встреч посол Евросоюза в России, бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас случайно столкнулся с президентом России Владимиром Путиным в лифте. Во время этой встречи они начали обсуждать российско-литовские отношения, рассказал дипломат телеканалу «Дождь».

«Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников», — пояснил Ушацкас, добавив, что разговор, который они вели с российским лидером был настолько «жестким и сложным», что ему казалось — «лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут». «Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: «Чего она на меня все время гонит?», — рассказал Ушацкас.

После неожиданного вопроса политика он, по его словам, уточнил у президента, о ком идет речь. На что Путин ответил, что говорил о президенте Литвы Дале Грибаускайте.​

«Ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции», — отреагировал на это посол Евросоюза, подчеркнув, что они «должны на это ответить». «Что нам еще делать?» — возмутился Ушайкас.

Этот диалог с Путиным они, по его данным, продолжали до начала пресс-конференции, однако остальных деталей беседы с президентом посол не раскрыл.

Литва обвинила Россию в «симуляции атаки» на страны Балтии
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​Ранее, 18 сентября, после начала российско-белорусских учений «Запад-2017» глава Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась на военные маневры генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Учения, как отметила тогда политик, «моделируют реальный конфликт со странами НАТО». Ранее, в феврале, Грибаускайте также называла эти маневры «подготовкой к войне» с западными странами.

Президент Литвы рассказала о полученном ею от Путина «списке требований»
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До этого в интервью изданию Delfi литовский лидер рассказала о полученном ею после первой встречи с президентом России в 2010 году «списке требований». Это, по словам Грибаускайте, были условия Путина, которые Литва должна была выполнять для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией. «Или ты [их] выполняешь, или ты являешься врагом», — отмечала она, подчеркивая, что Вильнюс «принять такие отношения не мог». В Кремле затем эти заявления Грибаускайте назвали «неправдой».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Евросоюз , Владимир Путин , Литва , Даля Грибаускайте
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