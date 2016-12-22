Экс-посол США заявил об остановке своей машины полицией «без всякой цели»

Бывший глава американской дипмиссии в России заявил о нарушениях российскими полицейскими Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они, по словам экс-посла, останавливали машины дипломатов несмотря на дипломатические номера

Джон Теффт (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бывший посол США в России Джон Теффт рассказал о том, что российские полицейские несмотря на дипломатические номера периодически останавливали автомобили американских дипломатов, в том числе его. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Что действительно вызывает беспокойство — так это когда российская полиция останавливает машины американских дипломатов несмотря на дипломатические номера», — заявил Теффт, подчеркнув, что сотрудники Госавтоинспекции останавливали «даже» его автомобиль. Причем делали это полицейские, по данным экс-главы американского диппредставительства в России «без всякой цели». «Это противоречит Венской конвенции [о дипломатических сношениях. — РБК]», — возмутился Теффт. Этот документ был утвержден в 1961 году в Вене. Он в том числе регламентирует дипломатические привилегии и иммунитет.

В связи с такими «нарушениями» ллишение американского посольства в Москве парковочных мест Теффт назвал «наименьшей из проблем» американских диппредставителей.

В последний раз, как уточнил дипломат, его машину остановили «две недели назад». «Президент Путин заверил нас, что это прекратится, но это продолжается», — отметил он, добавив однако, что «в любом случае» сотрудники американского посольства «движутся дальше» и «ищут сферы», в которых они «могут сотрудничать» вместе с Москвой.

О том, что парковка у американского диппредставительства в российской столице была ликвидирована стало известно 14 сентября. В тот же день паркинга были лишены консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

За день до этого «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники писал, что «для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий консульства США в России могут быть лишены части преимуществ». Так, у американские диппредставительства в Москве и других городах, по данным собеседников газеты, могли лишить специальных парковочных мест. У зданий российских дипмиссий в США таких парковок, уточняло издание.

Позже в государственном казенном учреждении «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) объявили о том, что парковка у посольства США в Москве была ликвидирована в связи с нехваткой парковочных мест на улице. В Госдепе, в свою очередь, такие действия Москвы отказались воспринимать в качестве ответа на ухудшение российско-американских отношений. «Я не хочу характеризовать это как своего рода месть», — подчеркивала тогда официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.​