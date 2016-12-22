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Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя
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Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя
Политика, 18:04
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Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя
Геннадий Бахарев и двое его заместителей написали заявления об отставке. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в городе накопились проблемы, которые должен решать опытный управленец
Геннадий Бахарев (Фото: Игорь Казац / «Коммерсантъ»)

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об отставке по состоянию здоровья, исполнять его обязанности будет руководитель аппарата городской администрации Галина Александрова, написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Два заместителя Бахарева, Юрий Тур и Александр Овдиенко, также написали заявления об уходе по собственному желанию, добавил он.

«Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения», — заявил Аксенов. Он добавил, что главой Симферополя должен быть «опытный управленец» и «хозяйственник», который способен быстро принимать решения, работать системно и нести ответственность за обстановку в городе.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы», — добавил глава региона.

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Бахарев — уроженец Симферополя, выпускник Таврического национального университета им. Вернадского, указано в справке на сайте администрации города.

В 1990-х и начале 2000-х годов Бахарев работал на различных заводах и кооперативах, в середине 2000-х стал гендиректором компании «Бердянский винодельческий завод». С 2006 года он являлся председателем Железнодорожного райсовета Симферополя. Отмечается, что Бахарев в 2011 году был награжден почетным званием заслуженного работника местного самоуправления Крыма.

Тур курировал в администрации Симферополя сферу ЖКХ, Овдиенко занимался вопросами строительства.

Аксенов 24 августа заявил, что республика до 1 сентября сделает «организационные выводы» и перестановки в правительстве Крыма и муниципалитетах. Он пообещал принять меры против «всех, кто не хочет работать».

После этого Аксенов уволил главу администрации Феодосии Станислава Крысина, а также главу горсовета города Светлану Гевчук. Также своих должностей лишились главы Джанкосйкого, Красногвардейского и Кировского районов республики.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Крым , отставка , Симферополь , Сергей Аксенов
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