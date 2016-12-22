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Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко отказался возвращаться в Россию
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Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко отказался возвращаться в Россию
Политика, 16:36
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Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко отказался возвращаться в Россию
После появления сообщений о возбуждении уголовного дела Сергей Алексашенко решил не ездить в Россию. Дело возбудили из-за попытки вывезти за границу советские ордена, сообщали ранее СМИ
Сергей Алексашенко (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Бывший первый заместитель главы Банка России и экс-заместитель министра финансов Сергея Алексашенко заявил, что не намерен пока возвращаться в Россию. По его словам, не «бывает дыма без огня», заявил он в эфире радио «Эхо Москвы».

«Знаете, если на сцене висит ружье, то оно в третьем акте обязательно должно выстрелить. Если в отношении меня произнесено словосочетание «уголовное дело», то, видимо, кто-то об этом думает, кто-то об этом задумывается... Лучше я пока буду избегать той опасности, которую я могу предвидеть», — сказал Алексашенко в эфире «Эха Москвы». По словам экономиста, его адвокаты не подтверждают сообщение «Московского комсомольца» о возбуждении в отношении его уголовного дела.

23 августа «Московский комсомолец» («МК») сообщил, что Алексашенко был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывезти из страны незадекларированные советские ордена. Сославшись на сообщение таможни аэропорта, «МК» написал, что против Алексашенко возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).

Сам Алексашенко тогда сообщил РБК, что его никто не задерживал и он находится за границей. Позднее на странице экономиста в сети Twitter появилась запись: «Не арестован. Последние две недели я не в России», а начальник Домодедовской таможни Александр Берзан опроверг РБК причастность своих подчиненных к задержанию Алексашенко.

В интервью «Эху Москвы» во вторник Алексашенко отметил, что в последнее время российская таможня проявляла к нему повышенный интерес и его регулярно тщательно досматривали, гораздо чаще, чем это происходит с обычными людьми. Во время одного из таких досмотров Алексашенко, по его словам, поинтересовался у таможенника, что именно у него ищут.

«Он честно сказал: «Был сигнал из дружественной спецслужбы, что вы везете большую сумму денег». То есть у нас есть большое количество людей во власти, которые считают, что оппозиция финансируется из-за границы и что деньги для финансирования оппозиции привозятся наличными в сумках или чемоданах», — пояснил Алексашенко.

Бывший зампред ЦБ признался, что пока не представляет, как долго он будет оставаться вдали от России.

«До тех пор, пока я не пойму, что поездка в Россию для меня не сопряжена с опасностью, я воздержусь от поездок в Россию», — сказал Алексашенко.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Россия , уголовное дело , Сергей Алексашенко
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