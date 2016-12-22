«Все варианты»: к чему приведет новый тест северокорейской ракеты

Впервые с 2009 года ракета, запущенная с территории КНДР, пролетела над территорией Японии. США рассматривают все возможные ответные меры, предупредил президент. Западные политики и Россия призывают вернуться к переговорам

Фото: KCNA VIA KNS / AFP

Неизвестная ракета

Во вторник, 29 августа, Северная Корея провела очередной тестовый запуск баллистической ракеты. До этого 26 августа КНДР запустила по меньшей мере три ракеты малой дальности. По оценкам Тихоокеанского командования армии США, одна из трех ракет взорвалась на старте, еще две пролетели около 250 км в северо-восточном направлении, упав в море.

Протестированная во вторник ракета была запущена в восточном направлении, пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане, в 2,7 тыс. км от места запуска.​​ Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС РК, запуск был зафиксирован около шести утра по местному времени (полночь по Москве) из района Пхеньяна.

Исходя из характеристик запуска, Сеул предположил, что КНДР произвела тест баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Какой именно, точно не известно; подобным характеристикам соответствует по меньшей мере пять типов северокорейских ракет. Все они с разной степенью успеха прошли испытания в 2016–2017 годах.

Опрошенные британской The Telegraph эксперты полагают, что речь идет о новой ракете «Хвасон-12», которая прошла первые летные тесты в мае. Максимальная дальность ее полета составляет 4–6 тыс. км, что позволит ей достигнуть американской военной базы на тихоокеанском острове Гуам. Представители Пхеньяна пуск пока не прокомментировали.

С начала года КНДР произвела уже 16 ракетных запусков. Но за всю историю северокорейской программы это лишь третий, когда ракета пролетела над территорией Японии. Такое уже случалось при запусках в 1998 и 2009 годах — оба раза Пхеньян настаивал на том, что целью запусков была попытка вывести телекоммуникационные спутники на земную орбиту. Однако сейчас ракета впервые перелетела Японию на такой большой высоте (около 550 км) и без предварительного предупреждения.

В момент пролета ракеты над Японией жителей северных районов страны призвали срочно пройти в убежища. Уже в течение часа после инцидента правительство Японии провело экстренное заседание, на котором призвало в течение дня собрать Совбез ООН для обсуждения и осуждения действий КНДР. Параллельно в Сеуле южнокорейский президент Мун Чжэ Ин созвал заседание Совета национальной безопасности.

США рассматривают все варианты

По итогам заседания южнокорейского СНБ руководство страны сообщило, что обладает информацией о полной готовности КНДР провести шестые по счету подземные тесты ядерного оружия на одном из своих полигонов. Военные Южной Кореи и США уже обсудили «возможный военный и стратегический ответ» на действия Пхеньяна, а японский премьер Синдзо Абэ провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

«Этот возмутительный акт — запуск ракеты над нашей территорией — стал беспрецедентной, серьезной и мрачной угрозой, которая серьезно нарушает региональную безопасность», — заявил Абэ журналистам. Президент Трамп сказал, что рассматриваются «все варианты» ответа на запуск КНДР. ​«Мир громко и четко услышал новое сообщение Северной Кореи: этот режим просигнализировал о своем презрении к соседям, ко всем членам ООН и к минимальным стандартам приемлемого международного поведения», — приводятся слова Трампа в сообщении Белого дома.

Дипломатический кризис вокруг КНДР, продолжающей нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, прямо запрещающие Северной Корее проводить ракетные и ядерные испытания, достиг пика в начале августа. Тогда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по американскому Гуаму, а Дональд Трамп пообещал «встретить северокорейские угрозы огнем, яростью и силой». После этого обмена угрозами экс-глава Пентагона Леон Панетта сравнил текущее противостояние с Карибским кризисом 1962 года.

Однако уже 16 августа политики, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, заметили снижение напряженности в регионе. Оптимизм вызвала позиция Ким Чен Ына, заявившего о намерении повременить с ударом по Гуаму. 23 августа Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер начал уважать США. Однако в Пхеньяне мнение о Трампе негативное, следует из сообщения государственного информагентства ЦТАК. В сообщении ЦТАК от 29 августа Трамп назван источником «головной боли» во внутренней и внешней политике США, президентом, который олицетворяет «американскую свирепость, недостаточное понимание ситуации и крайнюю безрассудность», отмечаются его «одностороннее мышление и ненормальные слова».

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Ответ на учения

Приветствуя изменение позиции Ким Чен Ына, администрация США не отказалась от проведения ежегодных совместных с Южной Кореей учений. КНДР постоянно протестует против их проведения. 25 августа Северная Корея направила в Совбез ООН письмо с осуждением начавшихся 22 августа учений, пригрозив «принять жесткие ответные шаги», если ООН не запретит их проводить. Пхеньян назвал эти учения «мрачной угрозой» безопасности, а также «провокационными и агрессивными действиями», которые требуют осуждения международного сообщест​​ва. Если таковое не последует, ООН покажет, что является «марионеткой и инструментом США», а КНДР останется лишь уповать на самооборону, говорится в тексте письма, который передало 27 августа ЦТАК.

Американо-корейские учения Ulji Freedom Guardian, вызвавшие недовольство Пхеньяна, проводятся ежегодно уже около 40 лет. Их цель — отработка действий по защите Южной Кореи от возможных атак с севера. В этом году в них принимают участие 25 тыс. американских и 50 тыс. южнокорейских военнослужащих, а также представители вооруженных сил Австралии, Канады, Филиппин, Великобритании, Новой Зеландии и других стран. Учения продлятся до 2 сентября.

Как отмечают опрошенные Yonhap эксперты, КНДР нередко отвечает на учения у своих границ подобным образом. В прошлом году на второй день учений северяне также провели показательные ракетные тесты, запустив с подводной лодки баллистическую ракету, которая пролетела 500 км. Ежегодные Ulji Freedom Guardian особенно раздражают власти КНДР тем, что проходят в канун одного из главных местных праздников — годовщины образования народного-демократической республики (9 сентября 1948 года).

Директор Центра российской стратегии в Азии при Институте экономики РАН Георгий Толорая считает, что нынешний запуск ракеты КНДР «не такой провокационный, как мог бы быть, потому что первоначально северяне планировали направить ракету в сторону американской базы на Гуаме, но Ким Чен Ын от этого воздержался». Данный запуск является, с одной стороны, продолжением работ по совершенствованию ракетно-ядерного оружия, а с другой — призывом к американцам начать делать конкретные шаги переговорного характера для урегулирования конфликта, говорит Толорая.

Cеверокорейский лидер предпочел повысить ставки, тем самым он пытается показать, что ему безразлично, хвалят или ругают его американцы, ведь при любом раскладе они не решатся использовать против него силу, объясняет Иван Тимофеев, программный директор Фонда клуба «Валдай».

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 августа призвал искать выход из корейского кризиса на основе резолюций Совбеза ООН. Этими документами, по его словам, будет руководствоваться Россия на сегодняшнем заседании Совбеза, его же должен придерживаться и Пхеньян. О необходимости вместо военного ответа вернуть КНДР за стол переговоров сказал и французский президент Эмманюэль Макрон.

При этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что ждет от грядущей встречи Совбеза решения об отказе от любого силового давления, не только военного, но даже и санкционного. Лучшим вариантом, по словам Рябкова, стала бы «двойная заморозка» активности, которую Россия и Китай предлагали два месяца назад: отказ от провокаций и со стороны КНДР, и со стороны союзников США в регионе. В последний раз санкции на уровне Совета Безопасности ООН были усилены 5 августа — КНДР было запрещено экспортировать уголь, железо, руду. Санкции поддержали все члены Совбеза, включая Китай и Россию. Эти действия стали ответом на июльские ракетные испытания, проведенные Пхеньяном.

Однако экс-посол России в Южной Корее и Японии Александр Панов не видит сейчас условий для начала переговоров, так как для них нет «реалистичной базы»: «Северной Корее нужны гарантии безопасности, а американцы их давать не хотят». «Состояние нервозности» в связи с северокорейской угрозой будет продолжаться, однако на военное решение вопроса стороны не пойдут, прогнозирует Панов.

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