Минобороны отказалось считать учения «Запад» плацдармом для захвата Литвы

Минобороны назвало «мифами» сообщения о том, что учения «Запад-2017» могут стать плацдармом для оккупации Литвы, Польши или Украины. Ранее иностранные СМИ высказывали опасения, что российские войска останутся в Белоруссии

Фото: Виктор Веткин / ТАСС

Минобороны отвергло обвинения в том, что белорусско-российские учения «Запад-2017» могут быть использованы как «плацдарм для оккупации» как не имеющие ничего общего с реальностью. Об этом заявил замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин.

По его словам, слова о «российской угрозе» — «мифы». «Некоторые доходят до того, что на учении «Запад 2017» готовится «плацдарм для вторжения» и «оккупации» Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью», — заявил Фомин, отметив, что это подтверждают официальные лица как России, так и Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Фомина, в учениях «Запад-2017», которые пройдут в сентябре, примут участие около 70 самолетов, 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и 10 кораблей. В учениях примут участие около 12 тыс. военных. Замминистра обороны заключил, что учения имеют антитеррористическую и оборонительную направленности.

Министерство обороны Белоруссии назвало реакцию ряда стран на совместные учения некорректной. «Неадекватно реагировать на подготовку наших войск некорректно», — заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что запад должен быть готов к любому развитию событий в связи с российскими военными учениями «Запад-2017». «Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии», — сказал он.

Газета New York Times 31 июля писала, что в учениях примут участие 100 тыс. человек, и они могут стать возрождением 1-ой гвардейской танковой Краснознаменной армии. Глава американского Командования специальных операций Тони Томас говорил газете, что существует угроза того, что российские войска не покинут Белоруссию после учений.

В Белоруссии заверили, что российские войска вернутся домой до 30 сентября.