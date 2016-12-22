«Коммерсантъ» узнал об открытом уроке Путина для школьников 1 сентября

Владимир Путин 1 сентября планирует провести открытый урок в ярославской школе, на котором может поднять тему будущего России. Ранее президент встречался с воспитанниками лагеря «Артек» и образовательного центра «Сириус»

Владимир Путин во время встречи с учениками гимназии №2 во Владивостоке. 2016 год (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин может провести открытый урок в одной из школ Ярославля в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника, близкого к администрации президента (АП). Высокопоставленный источник газеты в АП сообщил, что президент может выступить в одной из школ Ярославской области.

Предполагается, что урок будет транслироваться и в других регионах. После посещения школы Путин отправится на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», в котором примут участие «талантливые школьники». На форуме будут «представители высокотехнологичных компаний, таких как «Роскосмос», «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», которые помогут ученикам «определиться с будущей работой», приводит газета слова источника.

По сведениям газеты, на открытом уроке Путин может поднять тему будущего России. Урок пройдет накануне единого дня голосования — выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, в том числе в Ярославской области. В марте состоятся выборы президента, но Путин официально не объявлял о начале предвыборной кампании.

Летом президент стал чаще участвовать в мероприятиях с детьми. Так, в конце июня он встретился с воспитанниками «Артека» в Крыму, а в июле — с детьми из центра «Сириус» в Сочи. Прямая линия в «Сириусе» транслировалась на федеральных телеканалах и получила название «Недетский разговор». Как говорили опрошенные РБК эксперты, встреча с детьми была нужна президенту для работы с молодежью и родителями перед выборами.

1 сентября, в День знаний, во многих российских школах пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее», сообщали РБК в Минобрнауки. Ученикам расскажут, какие возможности для развития есть в стране. В целом урок будет посвящен теме развития России. Такие уроки пройдут по инициативе президентского Общероссийского народного фронта (ОНФ).