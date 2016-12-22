Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана

Сергей Собянин Фото: Александр Щербак / ТАСС

Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана по 1 млн руб. компенсации, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Жертвами урагана стали 11 человек, еще 70 пострадали

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию семьям погибших от урагана, сообщает ТАСС.

«Семьям погибших выплатим по миллиону. Решение будет принято завтра на заседании правительства», — цитирует агентство градоначальника. Мэр также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Собянин подтвердил число жертв урагана — 11 человек. Еще 70 человек, по его словам, «серьезно пострадали».

«Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое», — добавил Собянин (цитата по «Интерфаксу»).​

Ураган в Москве произошел во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 м/с. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что одна из метеостанций в столице зафиксировала скорость ветра 25 м/с.

Из-за шквалистого ветра в Москве происходили массовые задержки в движении транспорта и перебои с электроснабжением. На пяти направлениях Московской железной дороги было затруднено движение пригородных поездов и на время заблокировано упавшим деревом движение аэроэкспрессов во Внуково. Кроме того, оказались временно закрыты две станции метро на Филевской линии.

Вечером в понедельник в связи с ураганом МЧС открыло «горячую линию». По этому номеру специалисты окажут информационную и психологическую поддержку, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Многие, следует из сообщений агентств, погибли из-за упавших деревьев. Позднее ​глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственных проверок по фактам гибели людей.