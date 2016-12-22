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СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам
Материалы по теме Кремль отреагировал на обыски в офисе «Яндекса» в Киеве В СБУ объяснили обыски в офисах «Яндекса» на Украине делом о госизмене
17:55
Анастасия Юдицкая
СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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Служба безопасности Украины объяснила обыски в украинских офисах «Яндекса» тем, что компания якобы «незаконно собирала данные украинских граждан». Киев считает, что эти данные передавались российским спецслужбам

В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили обыски в киевском и одесском офисах компании «Яндекс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СБУ считают, что «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан». Среди эти данных — род занятий, образ жизни, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях. В спецслужбе отметили, что среди тех, чьи данные передавались в Россию, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие и госслужащие.

В СБУ уверены, что «информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций» на территории Украины, чтобы нанести ущерб суверенитету страны.

Обыски в украинском «Яндексе»
Видео: СБУ

Ранее официальный представитель ведомства Елена Гитлянская, комментируя обыски, заявляла, что они связаны с делом о государственной измене. Об обысках в украинских офисах «Яндекса» стало известно утром 29 мая.

17 мая компания попала под украинские санкции. Украинские власти обязали провайдеров заблокировать доступ к нескольким сервисам «Яндекса», включая поиск. Помимо «Яндекса» в санкционном списке также оказались Mail.Ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Теги
Украина, СБУ, обыски, "Яндекс"
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