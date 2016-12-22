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Как изменятся роли Китая и России при реализации проектов Шелкового пути
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Павел Кошкин
Как изменятся роли Китая и России при реализации проектов Шелкового пути

Владимир Путин и Си Цзиньпин (слева направо) во время прогулки. 2016 год

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Чиновники и эксперты обсудили на конференции в Москве участие России в китайских проектах. Экономическая интеграция и сотрудничество в сфере безопасности будут развиваться, однако эксперты указывают, что интересы Пекина и Москвы могут вступить в противоречия

Пояс безопасности

Россия собирается принять активное участие в реализации китайского интеграционного проекта «Один пояс — один путь» (ОПОП), что может привести к «системным подвижкам» в международных отношениях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 мая на международной конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений». Конференция организована Российским советом по международным делам (РСМД).

Темпы роста российско-китайского товарооборота за первый квартал этого года достигли 37% (составили $18,4 млрд), отметила Матвиенко, добавив, что необходимо сделать эту положительную тенденцию «необратимой».

Все выступавшие на конференции российские официальные лица положительно оценили участие России в ОПОП. Их рассуждения шли в русле речи Владимира Путина на саммите в Пекине. Инициатива «Один пояс — один путь» основана на проектах «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый путь XXI века», презентованных председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Инициатива объединяет инфраструктурные проекты, которые должны прочнее связать Китай с европейскими и азиатскими рынками. Президент России говорил о необходимости сопрячь российский (ЕАЭС) и китайский интеграционные проекты в рамках ОПОП.

Пекин и Москва разделяют подходы к поддержанию безопасности на евразийском континенте и заинтересованы в экономической и политической интеграции, добавила Матвиенко. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется большой конфликтный потенциал, а это дает повод России и Китаю, чтобы сформировать новую структуру безопасности, отметил в своем выступлении заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Новая модель российско-китайского сотрудничества должна стать важным фактором в преодолении современных международных вызовов и обеспечивать глобальную стабильность, «как бы ни менялся мировой климат», согласился посол Китая в России Ли Хуэй.

Экономическое сотрудничество должно дополняться военным в условиях непредсказуемости политики американского президента Дональда Трампа, считает Янь Сюэтун, директор Института международных отношений Университета Цинхуа. Основа отношений Москвы и Пекина — это совместные интересы (борьба с терроризмом) и взаимодополняемость, подчеркнул китайский эксперт.

Призрак будущего соперничества

Всеобъемлющее экономическое сотрудничество между Россией и Китаем становится приоритетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако конкуренция между двумя державами неизбежна, сказал во время конференции чрезвычайный посол Дмитрий Мезенцев — сенатор и председатель Общества российско-китайской дружбы. В этой ситуации важно, чтобы соперничество не затмило сотрудничество, указал он.

Хотя хорошие отношения между лидерами России и Китая «предопределили всеобъемлющий характер стратегического партнерства», представители российского и китайского крупного, малого и среднего бизнеса должны еще многое сделать, чтобы установить доверительные отношения, сказал Мезенцев РБК. «Не надо идеализировать эти отношения, потому что должна сложиться многолетняя практика в единстве подходов, — сказал он. Необходимо анализировать как успешный, так и неудачный опыт, а также «более доступно» представлять китайским партнерам специфику российского национального законодательства в области предпринимательского и финансового-коммерческого права, подчеркнул он.

В долгосрочной перспективе возникает риск российско-китайской конкуренции прежде всего в Центральной Азии, считает участник конференции Анджела Стент, профессор Джорджтаунского университета. «Россия обеспечивает безопасность в Центральной Азии, Китай является экономическим гегемоном, — сказала она РБК.— Однако если Китай реализует инициативу Шелкового пути, он тоже станет гарантом безопасности». В этом случае Москва и Пекин должны выработать новый тип сотрудничества, так как КНР вторгнется в сферу безопасности, в которой Россия чувствуется сейчас себя лидером, говорит Стент.

На этом фоне перспективы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП кажутся сомнительными, потому что Китай использует свой интеграционный проект для усиления геополитического влияния в регионе, и Россия здесь скорее средство, отметила Стент. Россия — это сырьевой придаток для Китая, категоричен Джеффри Шуберт, эксперт и научный сотрудник РАНХиГС.

Однако директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин и Янь Сюэтун считают, что дух сотрудничества в российско-китайских отношениях доминирует на духом соперничества. «Соперничество — нормальное явление, но оно играет не настолько важную роль в российско-китайских отношениях сегодня: 90% сотрудничества и 10% конкуренции», — сказал Янь Сюэтун​ РБК. 

Теги
Китай , Азия, Шелковый путь
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