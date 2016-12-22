Рандеву в Версале: что Путин обсудил на первой встрече с Макроном

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото: Francois Mori / Reuters

Президенты России и Франции провели «открытое и откровенное» знакомство друг с другом в Версале. Их выступление перед прессой показало, что они готовы на перезагрузку отношений на условиях прагматизма и отстаивания своих интересов, отмечают эксперты

Знакомство в Версале

В понедельник, 29 мая, во Франции прошла первая встреча российского лидера Владимира Путина с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Официальный однодневный визит состоялся по приглашению французской стороны: президенты открыли в Версале выставку в честь 300-летия визита Петра I во Францию.

Для российского президента это стало первой поездкой во Францию за полтора года (30 ноября 2015 года он принимал участие в международной конференции по изменению климата COP21).

Прибыв в Париж, Путин сразу направился в Версаль, где у него было запланировано два раунда переговоров с Макроном: в узком составе, а затем в широком, в формате рабочего завтрака. По итогам консультаций лидеры двух стран провели небольшую пресс-конференцию, после вместе осмотрели выставку. Последним пунктом программы Путина стало посещение уже в Париже Русского духовно-культурного центра.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Торжественное открытие этого центра состоялось в октябре 2016 года. По плану в том мероприятии должен был участвовать и Путин, однако визит был отменен за неделю до события. Как отмечал тогда помощник российского президента Юрий Ушаков, из Парижа пришел «сигнал о неготовности» французского лидера Олланда к встрече.

В прошлую же пятницу, комментируя грядущую встречу в Версале, Ушаков отметил, что приглашение поступило Путину от Макрона в ходе их телефонного разговора 18 мая, всего на четвертый день после вступления французского президента в должность. «Главное, конечно, для президентов — познакомиться друг с другом и обсудить как двусторонние вопросы, так и актуальные вопросы международной ситуации», — подчеркнул Ушаков.

Утром в понедельник в интервью радио Europe 1 российский посол во Франции Александр Орлов оптимистично высказался о грядущем визите как о «начале очень хороших и длинных отношений». По мнению дипломата, позиция нового французского руководства по Сирии будет «более гибкой», а одним из итогов визита станет ответное приглашение Макрона в Москву.

Лидеры положительно оценили свою первую встречу. Макрон на пресс-конференции назвал беседу «открытой и откровенной», добавив, что ключевые вопросы международной политики не могут быть решены без диалога с Москвой. Со своей стороны Путин отметил намерение сторон двигаться навстречу друг другу для разрешения ключевых противоречий. «Восстанавливается товарооборот, мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня», — заявил российский президент. По данным ФТС России, объемы российско-французской торговли за весь 2016 год составили $13,3 млрд (на 14% больше, чем в 2015 году).

Точки соприкосновения: Украина и Сирия

Как и предполагал Орлов, по итогам почти трехчасовых переговоров Путин пригласил Макрона посетить Россию. «Как известно, все делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве», — сказал Путин, напомнив, что Петр Первый находился во Франции несколько недель.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

По Сирии лидеры дали понять, что их взгляды на основные вопросы сходятся. Приоритетом остается борьба с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка), сказали оба лидера. У самого конфликта может быть лишь «инклюзивное» (с участием всех сторон) политическое решение, при этом нельзя допустить развала сирийской государственности, заявил Макрон. Путин говорил о том, что «невозможно бороться с террористической угрозой, разрушая государственность в странах». Президенты договорились создать группу для обсуждения вопросов совместной борьбы с терроризмом.

Кроме того, по словам Путина, сейчас открывается возможность для «качественного улучшения» взаимодействия между Россией и Францией как по Сирии, так и по другим международным проблемам, в частности Украине и КНДР.

Говоря об Украине, Макрон отметил, что на переговорах «были достигнуты очень важные подвижки» и призвал к скорейшему проведению новой встречи «нормандской четверки» на высшем уровне. «В ближайшие часы я сообщу канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, что мы договорились активизировать «нормандский формат» и провести переговоры с участием представителей ОБСЕ», — заявил президент Франции. Предыдущая встреча лидеров «четверки» состоялась в октябре 2016 года в Берлине. Встреча может состояться в ближайшие недели, сказал Макрон. До этого, в ближайшие дни, состоится телефонный разговор лидеров «нормандской четверки», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Повторив основную мысль итогового коммюнике саммита G7, в котором он участвовал в выходные, Макрон заявил, что санкции против России могут быть усилены в случае разгорания конфликта на востоке Украины либо же сняты при условии деэскалации конфликта. «Я желаю, чтобы произошла именно деэскалация», — отметил он. Путин же со своей стороны выступил за отмену «любых санкций и ограничений».

Встреча российской и французской делегаций в Версале Фото: Алексей Никольский / Reuters

Между Москвой и Парижем действительно есть некоторые противоречия в подходах к ситуации на Ближнем Востоке и Украине, отмечал в преддверии визита профессор парижской Высшей школы социальных наук и эксперт клуба «Валдай» Жан Сапир. «Однако эти расхождения не являются препятствием на пути к улучшению отношений с Россией», — заявил он.

Те, кто делал ставки на прагматизм Макрона, оказались правы, рассказал РБК Арно Дюбьен, директор франко-российского аналитического центра «Обсерво». Он охарактеризовал первую встречу французского и российского лидеров как «безусловный успех», который, правда, не сразу даст первые плоды. «Первый контакт состоялся. Было много позитива», — сказал он.

Без уступок

Помимо поиска точек соприкосновения лидеры двух стран обсудили и острые вопросы. «Мы многие вещи сказали друг другу. Я сказал, что я думаю по ряду ситуаций, — отметил Макрон. — Об этом я не буду вам рассказывать, потому что так принято в дипломатии. Но я полагаю, что мы всё друг другу сказали».

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Накануне родственники украинских граждан, осужденных в России, среди которых были родственники и украинского режиссера Олега Сенцова, подписали обращение к Макрону с просьбой обсудить с Путиным их освобождение как «политических заложников». На пресс-конференции Макрон признал, что обсуждал с Путиным несколько случаев нарушения прав человека, но отказался называть их. Единственная деталь, о которой сообщил Макрон, это то, что в диалоге двух лидеров всплывало положение геев в Чечне и НКО в России в целом.

Предполагаемое вмешательство российских хакеров во французскую избирательную кампанию лидеры двух стран не обсуждали. На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Путин подчеркнул, что утверждения об этом являются «голословными» и здесь «даже нет предмета для обсуждения».

Ранее сотрудники избирательного штаба Макрона обвиняли российских хакеров во взломе своих серверов, а российскую прессу — в информационной кампании против кандидата в президенты. В день проведения первого тура выборов, 23 апреля, штаб Макрона отказал российским агентствам RT и Sputnik в аккредитации.

«Sputnik и RT были органами влияния, они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании, — защищал Макрон в ходе пресс-конференции позицию своего штаба. — Именно поэтому я принял решение, чтобы их представителям не предоставлялся доступ в мой предвыборный штаб». Назвав RT и Sputnik «органами лживой пропаганды», президент Франции заявил, что «не намерен уступать» в своем отношении к этим СМИ. Во время пресс-конференции Путин не стал комментировать слова Макрона. Позднее пресс-секретарь президента Песков заявил, что в Кремле не согласны с такой оценкой президента Франции.

«Тон Макрона был одновременно благожелательный и жесткий. Он прошелся по RT и Sputnik, дав понять, что российские государственные СМИ пересекли грань в своей кампании против него во время выборов», — сказал Дюбьен. Россия и Франция на данный момент достигли максимума того, что можно было достигнуть в данной ситуации, и им удалось уменьшить эмоциональную составляющую в двусторонних отношениях, добавил он.

Прокомментировал Путин и приезд основной соперницы Макрона Марин Ле Пен в Москву в конце марта. В ходе своего визита она выступила в Госдуме и встретилась в Кремле с Путиным. Президент рассказал, что на поездке настояла сама Ле Пен, тогда как Россия не хотела «отпихнуться от тех политиков Европы, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией». Макрон поездку своей политической соперницы в Кремль комментировать не стал.