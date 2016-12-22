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Евросоюз на год продлил санкции против Сирии
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13:35
Евросоюз на год продлил санкции против Сирии

Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год и добавил в черный список еще трех чиновников. Сообщение об этом размещено на сайте Европейского совета.

​«Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года», — говорится в заявлении Европейского совета. Кроме того, в санкционный список ЕС были добавлены три министра сирийского правительства.

В документе  сообщения указано, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. «В стратегии указано, что Евросоюз сохранит свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения», — подчеркивается в заявлении Евросовета.

В настоящее время в сирийском санкционном списке Евросоюза находится 240 человек и 67 юридических лиц.

Санкции ЕС против Сирии вводились поэтапно с 2012 года. В настоящее время они касаются запрета на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций.  

Теги
Санкции, Европейский совет
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