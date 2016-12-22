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WP узнала о планах Трампа перезапустить переговоры с Россией по Украине
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11:01
Наталья Демченко
WP узнала о планах Трампа перезапустить переговоры с Россией по Украине

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
По данным The Washington Post, администрация Дональда Трампа намерена возобновить переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. Переговорному процессу не помешает даже расследование вмешательства России в выборы в США, указывает газета

Администрация президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном планирует перезапустить переговорный процесс с Россией по Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

Тиллерсон считает, что возобновление всестороннего переговорного процесса в «новых обстоятельствах» и с участием «новых людей» в администрации президента США могут привести к лучшим результатам, чем это было при администрации Обамы, сообщили собеседники издания.

В администрации Трампа также есть люди, которые считают, что любое педалирование российской темы на фоне расследования вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года, которое ведет Минюст США совместно с комитетами конгресса США, будет играть против тех, кто это затеет, однако Трамп и Тиллерсон полны решимости попробовать это сделать, пишет WP.

​В этом намерении более активно участвовать в обсуждении украинского вопроса с Россией Вашингтон поддерживают его европейские союзники, указывает издание. Так, например, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Берлине «очень ценят, что новая администрация (США. — РБК) будет более активной в обсуждении украинского вопроса». «Это многое изменит», — подчеркнул Габриэль. По его словам, «Россия готова двигаться вперед только тогда, когда американцы вступят в дело и будут давить на русских с тем, чтобы они прекратили огонь и приложили дополнительные усилия для вывода тяжелых вооружений из региона».

По данным издания, кроме госсекретаря США в разработке новой стратегии участвует аппарат вице-президента США Майкла Пенса.

Кроме того, пишет WP, Тиллерсон ищет человека на место спецпосланника Госдепа, основной задачей которого станет установление связи с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Министерство юстиции США совместно со спецкомитетами обеих палат конгресса США ведет расследование по делу о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года и связях президента Трампа с Москвой. В качестве руководителя расследования Минюст назначил спецпрокурора. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Минюст поручил Мюллеру расследовать «любые связи» или «координацию» представителей предвыборного штаба Трампа с представителями российского правительства.

Россия неоднократно официально отвергала любые обвинения во вмешательстве в политические процессы в США. 

Теги
Россия, Украина, США, Дональд Трамп
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