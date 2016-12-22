Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды» в ГУМе

На закрытый показ фильма «Матильда» в пришли около десяти депутатов. В фильме «ничего оскорбительного нет», а в фильме нет сцен, которые могут «содержать признаки состава преступления», посчитали они

Алексей Учитель и Елена Драпеко на спецпоказе фильма «Матильда» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Депутаты Госдумы не увидели оскорбления чувств верующих в фильме Алексея Учителя «Матильда» и призвали всех посмотреть картину. Об этом парламентарии рассказали по итогам закрытого показа, который состоялся в ГУМе 28 сентября, сообщает корреспондент РБК.

На показ пришло порядка десяти депутатов нижней палаты: в том числе глава комитета Госдумы по культуреединоросс Станислав Говорухин, единороссы Сергей Боярский и Ольга Казакова, справедливороссы Михаил Емельянов и Елена Драпеко. Также посмотреть фильм пришел глава думского комитета по соцполитике либерал-демократ Ярослав Нилов. На депутатский показ приехал и режиссер фильма Алексей Учитель.

Первый зампред комитета по культуре справедливоросс Елена Драпеко, которая и инициировала досрочный показ фильма для своих коллег по палате, заявила, что всем, кто пришел на показ, фильм понравился. Ее слова подтвердил и глава комитета Станислав Говорухин («Единая Россия»): «Все, с кем я разговаривал после фильма, сказали, что стали относиться к Николаю II лучше».

Станислав Говорухин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Я не поклонница Николая II, но после этого фильма я стала относиться к нему гораздо лучше. Этот фильм должны посмотреть все, особенно в годовщину революции, это примирит нас, потому что здесь царь показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает Россию, выбирает гражданскую ответственность», — поделилась впечатлениями с журналистами после фильма Драпеко.

Ее коллега по фракции Михаил Емельянов добавил, что «те, кто атакуют фильм «Матильда», просто мракобесы». «Фильм надо показывать, и чем больше людей его посмотрит, тем больше поймет, что ничего оскорбительного в нем нет», — подчеркнул парламентарий, добавив, что «травля фильма дискредитирует патриотизм», а «патриотизм и мракобесие несовместимы».

Михаил Емельянов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Либерал-демократ Ярослав Нилов, по его словам, детально взглянул на фильм именно с позиции не только зрителя, но и человека, который «много времени, будучи председателем комитета по общественным и религиозным организациям в прошлой Государственной думе, провел, готовя проект закона о защите чувств верующих». «И я пытался найти, какой же из сюжетов может содержать признаки состава преступления, подпадающие под действие статьи Уголовного кодекса. Я не нашел», — рассказал Нилов.

Ярослав Нилов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Некие сцены, которые могут интерпретироваться как неприличные... Ну, знаете, в «Бриллиантовой руке» тоже есть сцены, но если уж советская цензура это пропускала, то здесь это настолько все эстетично и гармонично, что никакого негатива это не вызывает», — резюмировал Нилов.

А вот единоросс Сергей Боярский подчеркнул, что «не в восторге». «Но очень достойное художественное произведение, художественное, подчеркиваю, не претендующее на историческую достоверность, с хорошим актерским ансамблем, и совершенно никого не оскорбляющее», — сказал депутат.

Сергей Боярский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

О том, что депутаты Госдумы собирались посмотреть фильм «Матильда», ранее РБК заявляли два источника в нижней палате.