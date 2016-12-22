ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади

Террористы ИГ опубликовали аудиообращение главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. О гибели лидера боевиков в июне сообщало Министерство обороны России

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Reuters)

Как сообщает агентство Reuters, 46-минутное обращение главаря «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) выпустила организация Al-Furqan, которая связана с экстремистами. В заявлении аль-Багдади не указывается, когда именно оно было сделано. Однако как указывает Reuters, в нем есть отсыл к угрозам властей КНДР в адрес США и Японии, которые звучали в конце лета 2017 года.

Точного подтверждения, что голос в аудиозаписи принадлежит именно главарю ИГ, пока нет.

Последний раз запись с обращением аль-Багдади появилась в ноябре 2016 года. Тогда американские и иракские военные готовились к наступлению на иракский город Мосул, а главарь террористов призывал своих сторонников «объединиться против неверных».

Отсутствие заявлений со стороны аль-Багдади позволило предположить, что он погиб или получил серьезное ранение. В середине июня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что во время удара российских ВКС по штабу боевиков в сирийской Ракке погибли свыше 100 активных боевиков ИГ. Среди них, предположительно, был и аль-Багдади.

Позже командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в разговоре с одним из иранских СМИ выразил уверенность в том, что смерть аль-Багдади в результате российского авиаудара. Иранский телеканал даже опубликовал фотографию мертвого террориста, которая оказалась фейком.

Командиры курдских отрядов и иракские военные все это время сомневались в том, что аль-Багдади действительно погиб, поскольку не получили подтверждений смерти террориста. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в июле заявил, что о смерти аль-Багдади можно будет говорить лишь после получения соответствующих доказательств.