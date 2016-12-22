Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,27 57,88 EUR Нал. 68,74 68,20 USD Бирж. 57,95 -0,25 EUR Бирж. 68,31 -0,06 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4179,71 -20,17 ММВБ 2071,64 -0,46% РТС 1125,56 -0,12% Brent 57,45 -0,35% DJIA 22392,83 +0,23% Nasdaq 6455,02 +0,03% FTSE 7322,82 +0,13%
ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади
Лента новостей
Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным» 20:41, Бизнес Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина отправиться к Эрдогану 20:22, Политика Неизвестные сообщили о минировании Живописного моста в Москве 20:22, Общество Бизнес МФО по займам «до зарплаты» выйдет в минус 20:11, Финансы Путин прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом 20:09, Политика Задержанный во время операции «Олигарх» оказался менеджером АФК «Система» 20:02, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Реал Сосьедад». Онлайн 20:00, Спорт МИД назвал ситуацию вокруг телеканала RT America «боями без правил» 19:59, Политика Глава «Победы» — РБК: Вся отрасль знала про грядущий коллапс «ВИМ-Авиа» 19:58, Интервью На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за отключения электричества 19:50, Общество ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади 19:48, Политика Генпрокуратура нашла нарушения при расселении ветхого жилья в 40 регионах 19:35, Общество Посол США Джон Теффт покинул Москву 19:29, Политика Гвинея отправит своих депутатов в Госдуму «набираться опыта» 19:09, Политика Двух бывших нацистов заподозрили в расстрелах в Бабьем Яре во время войны 19:06, Общество Один из крупнейших производителей индейки сократил поголовье в 15 раз 19:02, Бизнес «Социальные инженеры»: как не попасться в ловушку кибермошенников 19:01, Деньги «Аэрофлот» выделит 1,8 млрд руб. на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» 19:00, Бизнес Одноэтажка в Богатых Сабах: где прописана «ВИМ-Авиа» 18:53, Бизнес Новый глава НАО — РБК: «Я не считаю слово «технократ» ругательным» 18:52, Интервью Новый глава решил сделать Ненецкий округ полигоном современных технологий 18:44, Политика Оставленный без еды и сна гендиректор «ВИМ-Авиа» не смог дать показания 18:38, Общество ЦБ предложил без суда ограничивать финансистам выезд за рубеж 18:28, Финансы «Кинопоиск» заявил о взломе профилей для накрутки рейтинга фильму «Крым» 18:26, Общество Поклонская заявила о лишении прокуроров гражданства из-за «Матильды» 18:21, Общество Продажи нового BlackBerry в России начнут пять ретейлеров 18:06, Технологии и медиа Синоптики пообещали москвичам «пару снежинок» в ближайшие выходные 18:06, Общество «Спартак» объявил результаты обследования основного вратаря команды 18:03, Спорт
ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади
Война в Сирии, 19:48
0
ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади
Террористы ИГ опубликовали аудиообращение главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. О гибели лидера боевиков в июне сообщало Министерство обороны России
Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Reuters)

Как сообщает агентство Reuters, 46-минутное обращение главаря «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) выпустила организация Al-Furqan, которая связана с экстремистами. В заявлении аль-Багдади не указывается, когда именно оно было сделано. Однако как указывает Reuters, в нем есть отсыл к угрозам властей КНДР в адрес США и Японии, которые звучали в конце лета 2017 года.

Точного подтверждения, что голос в аудиозаписи принадлежит именно главарю ИГ, пока нет.

Последний раз запись с обращением аль-Багдади появилась в ноябре 2016 года. Тогда американские и иракские военные готовились к наступлению на иракский город Мосул, а главарь террористов призывал своих сторонников «объединиться против неверных».

Отсутствие заявлений со стороны аль-Багдади позволило предположить, что он погиб или получил серьезное ранение. В середине июня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что во время удара российских ВКС по штабу боевиков в сирийской Ракке погибли свыше 100 активных боевиков ИГ. Среди них, предположительно, был и аль-Багдади.

Позже командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в разговоре с одним из иранских СМИ выразил уверенность в том, что смерть аль-Багдади в результате российского авиаудара. Иранский телеканал даже опубликовал фотографию мертвого террориста, которая оказалась фейком.

Командиры курдских отрядов и иракские военные все это время сомневались в том, что аль-Багдади действительно погиб, поскольку не получили подтверждений смерти террориста. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в июле заявил, что о смерти аль-Багдади можно будет говорить лишь после получения соответствующих доказательств.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , ИГ , Абу Бакр аль-Багдади
Главное
ЦБ предложил без суда ограничивать финансистам выезд за рубеж Финансы
Материалы по теме
СМИ сообщили о признании боевиками ИГ смерти аль-Багдади Политика
МИД заявил об отсутствии стопроцентного подтверждения смерти аль-Багдади Политика
СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади при авиаударе в Ираке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку