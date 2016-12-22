Новый глава решил сделать Ненецкий округ полигоном современных технологий

Исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал РБК, что считает регион «полигоном для телемедицины» и развития «умной» экономики. Он также пообещал бороться с нефтяной зависимостью НАО

Александр Цыбульский (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

После своего назначения исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский в интервью РБК рассказал о перспективах развития новых технологий в регионе. По его словам, у НАО существуют большие возможности для развития «умной» экономики и телемедицины.

«[В НАО] есть <...> возможности выстраивания «умной» экономики, «умного» города и внедрения всех передовых технологий, — заявил он РБК. — Там есть полигон для применения технологий телемедицины... Надо смотреть вопросы развития потребительской кооперации, особенно то, что связано с коренными малочисленными народами».

Цыбульский намерен сделать экономику НАО «более современной и не опирающейся исключительно на нефтедобычу и добычу полезных ископаемых». Правда, по его словам, для диверсификации экономики в регионе есть препятствия — суровый климат и труднодоступность. «Поэтому, не останавливая развитие нефтегазового сектора, надо стараться экономику региона делать более современной», — заключил он.

Помимо развития экономики новый глава НАО намерен развивать всю российскую арктическую зону. «Сейчас надо смотреть на точки, полюса экономического роста, через которые можно было бы эту территорию [арктическую зону] развивать», — сообщил он. Ненецкий автономный округ, по мнению Цыбульского, является одной из ключевых опорных точек.

Владимир Путин назначил Цыбульского, который занимал пост замминистра экономического развития, главой НАО 28 сентября. Он также принял отставку его предшественника Игоря Кошина, который сложил полномочия «по собственному желанию». Эта отставка стала пятой за неделю в губернаторском корпусе. Ранее полномочия сложили главы Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края и Дагестана. Всего в ходе «осенней ротации» со своих постов могут уйти десять глав регионов, сообщили близкие к Кремлю собеседники РБК.