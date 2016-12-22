Минобороны России опровергло захват российских солдат боевиками ИГ

Министерство обороны России опровергло информацию боевиков о захвате двух российских военнослужащих в ходе операции в Сирии. О пленении двух россиян и сирийского солдата сообщало агентство SITE

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия, информация о захвате двух российских военнослужащих боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) не соответствует действительности.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было», — заявил представитель Минобороны.

Не подтвердила и не опровергла информацию о захвате российских военнослужащих официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, подобные данные «нуждаются в проверке».

Ранее агентство SITE, ретранслирующее сообщения подконтрольного боевикам агентства Amaq, сообщило о том, что двое российских военнослужащих и один солдат правительственной армии Сирии были захвачены террористами в городе Эш-Шула в западной части провинции Дейр-эз-Зор.

Эш-Шула — город на трассе, связывающей Дейр-эз-Зор с западной Сирией. В настоящее время он контролируется правительственной армией, однако боевики пытаются отбить Эш-Шулу и ослабить давление на оказавшиеся в частичной блокаде отряды террористов в региональной столице.

На минувшей неделе в боях под городом Дейр-эз-Зор погиб российский генерал Валерий Асапов. Он был убит на месте в результате минометного обстрела командного пункта сирийской правительственной армии.

Собеседник агентства «РИА Новости» в органах безопасности Сирии предположил, что удар по командному пункту был нанесен сознательно и террористы знали, что там находится российский военный советник. Он объяснил это произошедшей утечкой информации.

20 сентября стало известно о том, что боевики в провинции Хама на западе Сирии атаковали взвод российской военной полиции. Террористы запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» попытались окружить военнослужащих, но их нападение было отбито. В результате операции трое россиян были ранены.

27 сентября Министерство обороны заявило об уничтожении пяти влиятельных полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», которые 18 сентября напали на отряд российской военной полиции в Идлибе. Вместе с командирами было уничтожено еще 32 боевика и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением. Все они находились рядом со складом боеприпасов и взрывчатых веществ.