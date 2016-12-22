Россия списала $20 млрд долгов странам Африки

Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд, об заявил президент Владимир Путин после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде, являющимся также председателем Африканского союза, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Со своей стороны Россия активно поддерживает усилия международного сообщества по содействию развитию африканских государств. В рамках Инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», — заявил Путин.

Он также сообщил, что в 2016 году на нужды стран союза было выделено $5 млн. «Рассматриваем Афросоюз как авторитетную региональную организацию, активно вовлеченную в решение важных вопросов развития Африки — обеспечения безопасности и экономического процветания континента», — отметил Путин.

«Договорились укреплять внешнеполитическую координацию как на двусторонней основе, так и в международных структурах, и прежде всего по линии Африканского союза, в котором Гвинея председательствует в текущем году», — заключил российский глава.

«Надеюсь, что мы перейдем на новый уровень и будем наращивать сотрудничество, чтобы выйти на те возможности, которые нам доступны. Поэтому предлагаю перевести наше партнерство в рамки стратегического партнерства», — заявил в ответ президент Гвинеи.