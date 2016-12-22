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В системе регистрации на авиарейсы по всему миру произошел сбой
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В системе регистрации на авиарейсы по всему миру произошел сбой
Политика, 17:10
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В системе регистрации на авиарейсы по всему миру произошел сбой
В работе программы Amadeus Altea, которой пользуются авиакомпании по всему миру, произошел сбой. Он привел к задержкам, невозможности зарегистрироваться на рейс и купить билет. В России сбой повлиял на работу «Уральских авиалиний»
Фото: Vadim Ghirda / AP

Сбой в работе программы регистрации пассажиров на авиарейсы повлиял на работу аэропортов по всему миру, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, с задержками рейсов, проблемами с багажом и покупкой билетов из-за сбоя пожаловались пассажиры в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, в аэропорту Руасси — Шарль де Голль в Париже, в международном аэропорту Чанги в Сингапуре. Сбой также затронул более мелкие европейские авиаузлы и аэропорт им. Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Речь идет о программном обеспечении Amadeus Altea, произведенном испанской компанией Madeus.Производитель также подтвердил наличие сетевой проблемы, которая вызывает сбой, уточняет издание.

Amadeus Altea используется частью авиакомпаний, которые входят в альянсы Star Alliance, Sky Team и One World, указывает The Daily Telegraph. «Это означает, что проблемы с ПО потенциально могут затронуть всего более 120 авиакомпаний, в том числе такие крупные, как ​Lufthansa, KLM и Air France. В Sky Team входит и российская авиакомпания «Аэрофлот», но она использует другое программное обеспечение — Sabre.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево подтвердили программный сбой Amadeus Altea. «При регистрации двух рейсов система зависала на 15 минут», — сообщил РБК руководитель пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис. По его словам, рейсы вылетели по расписанию, особых проблем для пассажиров не было.

В пресс-службе аэропорта Домодедово также подтвердили РБК, что сотрудники на стойках регистрации столкнулись с кратковременными техническими проблемами в работе программного обеспечения. «На данный момент системы регистрации работают штатно, это не привело к сбоям в обслуживании пассажиров», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-центре Внуково сообщили РБК, что сбоев в системе регистрации не было. «Никаких сбоев не было. Все прекрасно работает», — сообщил собеседник РБК.

Из-за сбоя системы нельзя купить билеты в кассах авиакомпании «Уральские авиалинии», рассказала РБК руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова. «В кассах, которые находятся в аэропортах и торговых центрах, нельзя купить билет. Билеты можно приобрести на сайте «Уральских авиалиний». Сбой в системе произошел недавно», — пояснила она.

Крупнейший авиаперевозчик Lufthansa сообщил о проблемах, вызванных Amadeus Altea, однако, по словам представителя оператора франкфуртского аэропорта Fraport, примерно через 30 минут проблема была решена.

Проблема в аэропорту им. Рональда Рейгана в Вашингтоне также была оперативно решена. По словам представителя аэропорта, задержки рейсов в результате сбоя в работе Amadeus Altea не превышают 6 минут, уточняет The Daily Telegraph.

Нидерландский авиаперевозчик KLM также сообщил о технических проблемах. По словам представителя компании, время разрешения проблемы им пока неизвестно.

Авторы: Наталья Демченко, Любовь Алтухова, Екатерина Костина.
Теги: Шереметьево , сбой , Внуково , Домодедово , Хитроу , Аэропорты , Amadeus Altea
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