Касперский ответил на подозрения США в причастности компании к шпионажу

Власти США «бьют по всему российскому», заявил Евгений Касперский. «Лаборатория Касперского» не занимается кибершпионажем, а стала жертвой политической борьбы, утверждает глава компании

Евгений Касперский (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Евгений Касперский «более чем уверен», что в Вашингтоне знают, что его компания не имеет отношения к кибершпионажу. Такое заявление он сделал в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума «Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса», передает ТАСС.

«В компании работает тысяча человек, но это не означает, что какие-то программисты сидят в грязных свитерах в подземелье и каждый пишет какой-то кусочек кода. Это коллективы, которые делают целые куски проекта, поэтому сделать что-то незаметно у нас невозможно», — подчеркнул Касперский. «Мы выпускаем апдейты, на эти апдейты смотрят. То есть если мы что-то засунем туда, это будет видно», — сказал он.

Повышенное внимание со стороны госорганов США он объяснил развернувшейся в стране политической кампанией. «Сейчас они просто бьют по всему российскому», — сказал Евгений Касперский. В США считают, что российские власти могут заставить компанию предпринять те или иные действия, но это не так. Подобная ситуация стала бы «приговором всему софтверному бизнесу России», добавил Касперский.

В западной прессе на фоне расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы в США упоминались связи «Лаборатории Касперсокго» с ФСБ. Bloomberg в июле писал, что ознакомился с внутренними электронными сообщениями компании. Из них следует, говорилось в материале издания, что компания «поддерживала более тесные отношения с главным разведывательным агентством России, ФСБ, чем она заявляла публично». По данным Bloomberg, фирма вела разработки в области технологий безопасности по просьбе ФСБ и работала над «совместными проектами, рассказывать о которых главе компании было бы стыдно».

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Министерство внутренней безопасности США 13 сентября запретило государственным структурам пользоваться продукцией «Лаборатории». Власти заявили, что разработанное компанией программное обеспечение представляет угрозу национальной безопасности. Антивирусные программы могут быть использованы для получение доступа к хранящимся на компьютере документам, заявили в ведомстве. Также обеспокоенность властей вызвали сообщения о возможных связях компании с российскими спецслужбами. Москва может «воспользоваться доступом, который предоставляют продукты «Касперского», для того чтобы скомпрометировать информацию и информационные технологии, напрямую касающие​ся национальной безопасности США», заявили в Вашингтоне.

В Кремле расценили запрет как признак недобросовестной конкуренции со стороны США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 сентября заявил, что он принят «в нарушение всех международных торговых правил».

Bloomberg 27 сентября сообщил о секретном брифинге в палате представителей, который касался «Лаборатории Касперского», но что конкретно обсуждалось на нем, неизвестно.

Евгений Касперский окончил в 1987 году технический факультет Высшей школы КГБ, свою профессиональную карьеру начал в многопрофильном НИИ при Министерстве обороны, где и заинтересовался проблемами антивирусной защиты.