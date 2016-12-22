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Минсельхоз придумал механизм возобновления поставок турецких томатов
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Минсельхоз придумал механизм возобновления поставок турецких томатов
Политика, 14:32
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Минсельхоз придумал механизм возобновления поставок турецких томатов
Москва и Анкара продолжают обсуждать тему возвращения турецких помидоров на прилавки российских магазинов. У России есть требования по безопасности и прозрачности поставок, сообщил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство сельского хозяйства направило в правительство предложения по возобновлению поставок томатов из Турции. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, передает ТАСС.

«Мы направили в правительство предложения по механизму возможного возобновления поставок томатов из Турции», — сказал он. Суть механизма чиновник не раскрыл.

По словам Громыко, переговоры с Турцией продолжаются, вопросы у Минсельхоза теперь вызывает тема безопасности поставок и их прозрачность.

«Турецкая сторона представила семь предприятий, которые могут обеспечить это. Мы отобрали несколько, но это не семь предприятий, конечно», — отметил Громыко и добавил, что Москва ждет предложений турецкой стороны.

Россия ограничила поставки некоторых видов продовольственных товаров из Турции с 1 января 2016 года. Это решение стало частью санкционной политики Москвы по отношению к Анкаре, инициированной после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24.

Кроме томатов под продовольственное эмбарго подпали еще 16 категорий турецких продуктов, в том числе мандарины, яблоки, огурцы, виноград, персики, апельсины, лук репчатый и лук-шалот, цветная капуста и др. Позже Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз гранатов и перца по фитосанитарным соображениям, а в мае 2017 года из-за вредителя калифорнийский трипс запретил импортировать из Турции салат-латук и салат айсберг.

В настоящее время запрет на ввоз ряда продуктов из перечня уже снят. Так, например, с 1 сентября отменены ограничения на поставки из Турции части продуктов — кабачков, тыквы, перца, салатов и др., однако эмбарго на поставки помидоров сохраняется.

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В конце августа министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил в интервью РБК, что не исключает возвращения турецких помидоров на прилавки российских магазинов. По его словам, Турция может снабжать Россию томатами в конце сезона — тогда, когда отечественные производители тепличных овощей перестают справляться с дефицитом помидоров на рынке.

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«В конце осени заканчиваются сезонные овощи и возникает дефицит, который отечественные производители тепличных овощей пока не могут закрыть полностью, и мы так или иначе компенсируем его импортом, в том числе везем томаты из Азербайджана и Марокко», — отметил Ткачев.

Однако, по словам министра, за возвращение турецких томатов на российский рынок Москва ожидает от Анкары снятия ограничений для своих поставщиков мяса говядины и птицы. Ткачев также подчеркнул, что Россия сейчас субсидирует выращивание тепличных овощей и продолжает инвестировать в развитие собственного сельского хозяйства. ​

О том, что поставки в Россию турецких томатов могут возобновиться в «экспериментальном» формате в октябре 2017 года, также сообщала газета «Коммерсантъ». По данным источников издания на рынке, «экспериментальные» турецкие помидоры будут продаваться в России до весны 2018 года.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Турция , Минсельхоз , томаты
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