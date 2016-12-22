Кремль прокомментировал возможность урезания полномочий Дворковича

По словам пресс-секретаря президента, сейчас главной задачей является решение проблем с «ВИМ-Авиа», а кадровые вопросы — вторичны

Аркадий Дворкович (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Вопрос о возможности снятия с вице-премьера Аркадия Дворковича полномочий по курированию транспортной отрасли в настоящее время вторичен, заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас важнее справиться с проблемами, возникшими в связи с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 27 сентября, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на недоработки курирующего транспортную отрасль Дворковича.

«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру.

Глава государства объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколов, предупредив того, что за этим решением могут последовать новые.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем», — подчеркнул президент.

Глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко пояснил, что для Соколова такой выговор — «это первый шажок к увольнению», а для Дворковича критика президента может вылиться в сокращение полномочий.