Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу
Политика, 02:59
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Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу
У России нет необходимости строить свою третью военную базу в сирийском Дейр-эз-Зоре, заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем. Ранее о соответствующих намерениях сообщали со ссылкой на источники арабские СМИ
Российские военнослужащие на авиабазе «Хмеймим»
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре, которая могла бы стать уже третьей по счету.
«Россия не нуждается в военной базе в Дейр эз-Зоре. У нас с Россией есть соглашения относительно Тартуса и Хмеймима. Российское военное присутствие в Сирии легитимно. Мы дали на это наше согласие», — отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о достоверности сообщений в арабских СМИ, в которых говорится, что Россия намерена простроить в сирийском регионе еще одну военную базу.
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