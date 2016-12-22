Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу

У России нет необходимости строить свою третью военную базу в сирийском Дейр-эз-Зоре, заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем. Ранее о соответствующих намерениях сообщали со ссылкой на источники арабские СМИ

Российские военнослужащие на авиабазе «Хмеймим» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре, которая могла бы стать уже третьей по счету.

«Россия не нуждается в военной базе в Дейр эз-Зоре. У нас с Россией есть соглашения относительно Тартуса и Хмеймима. Российское военное присутствие в Сирии легитимно. Мы дали на это наше согласие», — отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о достоверности сообщений в арабских СМИ, в которых говорится, что Россия намерена простроить в сирийском регионе еще одну военную базу.

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