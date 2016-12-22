Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,42 57,99 EUR Нал. 68,79 68,15 USD Бирж. 58,20 +0,38 EUR Бирж. 68,37 +0,23 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4199,88 +315,93 ММВБ 2081,12 +0,48% РТС 1126,94 -0,03% Brent 57,65 -1,60% DJIA 22340,71 +0,25% Nasdaq 6453,26 +1,15% FTSE 7313,51 +0,38%
Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу
Лента новостей
Посол ФРГ рассказал о реакции инвесторов на скандал с турбинами Siemens 02:08, Политика Порошенко потребовал найти виновных в пожаре под Винницей 01:32, Общество Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа» 01:27, Экономика Минтранс назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа» 01:03, Общество В авиакомпании разослали фальшивое письмо об отставке главы Росавиации 00:44, Экономика Трамп согласился сократить корпоративные налоги в США до 20% 00:26, Политика Кремлевский фонд нашел в словах новых губернаторов эмоциональность Трампа 00:02, Политика Экс-глава Gett в России запустил приложение для «синих воротничков» 00:02, Технологии и медиа Российский рынок труда стал менее гибким 00:02, Экономика «Пари Сен-Жермен» разгромил «Баварию» 27 сен, 23:52, Спорт ЦСКА пропустил четыре гола в домашнем матче Лиги чемпионов 27 сен, 23:41, Спорт В Афганистане армия США ошибочно нанесла удар по мирным жителям 27 сен, 23:32, Политика Правительство решило увеличить секретные расходы в бюджете 2017 года 27 сен, 23:23, Экономика В США письмо Христофора Колумба продали за рекордные $751 тыс. 27 сен, 23:02, Общество Первую модель советского спутника продали на аукционе за $847,5 тыс. 27 сен, 22:58, Технологии и медиа «Неполное соответствие»: скандал с «ВИМ-Авиа» дошел до Владимира Путина 27 сен, 22:41, Бизнес Промсвязьбанк отправил в отставку финансового директора 27 сен, 22:29, Финансы ВЭФ допустил падение России в рейтинге конкурентоспособности 27 сен, 22:09, Экономика Общую кредиторскую задолженность «ВИМ-Авиа» оценили в 7 млрд руб. 27 сен, 21:54, Бизнес В Верховной раде оценили ущерб от взрывов под Винницей почти в $1 млрд 27 сен, 21:51, Общество Лига чемпионов по футболу. «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». Онлайн 27 сен, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 27 сен, 21:45, Спорт «Нафтогаз» допустил увеличение суммы иска по Крыму до $8 млрд 27 сен, 21:39, Экономика Осенний губернаторопад: от кого избавляются во время кадровой ротации 27 сен, 21:26, Политика Банки столкнулись с дефицитом валюты 27 сен, 21:14, Финансы Суд отменил арест министра юстиции Украины времен Януковича 27 сен, 21:10, Политика Компания Шишханова заложила Промсвязьбанку бумаги на 14,5 млрд руб. 27 сен, 21:03, Бизнес Адвокат назвал число вызванных на допрос сотрудников «Гоголь-центра» 27 сен, 20:57, Общество
Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу
Политика, 02:59
0
Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу
У России нет необходимости строить свою третью военную базу в сирийском Дейр-эз-Зоре, заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем. Ранее о соответствующих намерениях сообщали со ссылкой на источники арабские СМИ
Российские военнослужащие на авиабазе «Хмеймим» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре, которая могла бы стать уже третьей по счету.

«Россия не нуждается в военной базе в Дейр эз-Зоре. У нас с Россией есть соглашения относительно Тартуса и Хмеймима. Российское военное присутствие в Сирии легитимно. Мы дали на это наше согласие», — отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о достоверности сообщений в арабских СМИ, в которых говорится, что Россия намерена простроить в сирийском регионе еще одну военную базу.

​Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , Сирия , Дейр-эз-Зор
Главное
Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа» Экономика
Главное
Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа» Экономика
В авиакомпании разослали фальшивое письмо об отставке главы Росавиации Экономика
Банки столкнулись с дефицитом валюты Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку