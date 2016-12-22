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В Сирии погиб еще один российский военный
Военная операция в Сирии, 15:54
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В Сирии погиб еще один российский военный
В Сирии погиб еще один российский военный — Александр Ягофаров из Оренбурга. Согласно данным местного издания, которое ссылается на родственников погибшего, россиянин умер 11 августа, его тело доставили в Оренбург 26 августа
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В середине августа в Сирии погиб российский военный, оренбуржец Александр Ягофаров, сообщает издание OrenDay.ru со ссылкой на родственников погибшего. Внимание на это обратили расследователи организации Conflict Intelligence Team (CIT).

Согласно информации местного оренбуржского издания, машина, в которой находился Ягофаров, подорвалась на фугасе 11 августа. На странице в социальной сети «ВКонтакте» у пользователя под именем Алекс Ягофаров последние фотографии сопровождаются соболезнованиями его друзей и знакомых, следует из скриншота CIT. Сам он выходил на связь через соцсеть 9 июня.

OrenDay.ru указывает, что тело Ягофарова привезли в Оренбург в субботу, 26 августа. Ему посмертно присвоили несколько государственных наград. Ягофарова хоронили на следующий день, в воскресенье, 27 августа, в закрытом гробу.

Издание также подчеркивает, что молодой человек «неоднократно отправлялся в горячие точки». Поездка в Сирию, рассказывал он своим родным, должна была стать его последней командировкой.

CIT указывает, что Ягофаров мог быть одним из наемников ЧВК «Вагнер».

«Большой временной промежуток между датой смерти Александра и его похоронами (16 дней), а также отсутствие в профиле фотографий, как-либо указывающих на службу в рядах российской армии, наводят на мысль, что он был одним из наемников ЧВК «Вагнера», — следует из сообщения расследователей.

РБК направил запрос в Минобороны.

Подруга Ягофарова Анастасия Кузьмич в разговоре с РБК подтвердила, что накануне, 27 августа, состоялись похороны военного. «Вчера мы его похоронили», — рассказала она.

«Про гибель Александра в Сирии слышала, вчера были похороны, но попасть, к сожалению, не смогла», — заявила РБК Екатерина Любимова, еще одна знакомая погибшего.

В разговоре с РБК знакомый погибшего Руслан Миронов отметил, что Ягофаров в интернете давно не появлялся. «Но тогда значение этому долго не предавал. Насчет военной карьеры не знаю — знаю, что байкером был», — отметил Миронов.

Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии
Политика

По подтвержденным данным Минобороны, с начала военной операции России в Сирии погибли 34 россиянина. Reuters в апреле указывал, что в период с 29 января по конец марта Россия потеряла 21 военнослужащего. Это цифры, указывает агентство, в четыре раза превышают официальные данные Минобороны.

Также 22 марта стало известно о гибели еще девяти россиян в Сирии. Официально их гибель не подтверждена, однако РБК и группа CIT выяснили, что как минимум шестеро из них были наемниками частной военной компании «Вагнер». В нее вошли бывшие сотрудники воевавшего в Сирии «Славянского корпуса», а также бойцы, которых встречали в Донбассе, где они принимали участие в боях на стороне самопровозглашенных республик.

Использование «группы Вагнера» в Сирии, согласно подсчетам РБК на август 2016 года, обошлось в сумму до 10,3 млрд руб. Желающие вступить в ЧВК «Вагнер» с 2015 года проходят подготовку на кубанской базе в Молькино, писал РБК.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Окрест.
Теги: Сирия , российские военные , Conflict Intelligence Team
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