Ахметов и Порошенко оказались владельцами наибольшего числа компаний

По данным сервиса Opendatabot, Ринат Ахметов значится среди владельцев 303 компаний, тогда как президенту Украины принадлежат доли в 76 компаниях

Ринат Ахметов (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов (эксперты Forbes оценивают его состояние в $4,2 млрд) значится среди владельцев 303 украинских компаний, что является рекордом для бизнесменов страны.

Об этом сообщили создатели сервиса Opendatabot, ведущего мониторинг информации в базах официальных государственных органов, объявив о запуске услуги по поиску владельцев компаний.

«Данные о владельцах компаний теперь доступны в Opendatabot. Ранее такой поиск был возможен только на сайте Единого государственного реестра предпринимателей и стоил он 54 гривны. У нас эта функция бесплатна», — пояснил основатель проекта Opendatabot Алексей Иванкин.

На втором месте в «рейтинге» владельцев наибольшего числа компаний Украины, по данным Opendatabot, находится нынешний президент Украины Петр Порошенко, который фигурирует среди совладельцев 76 разных компаний, в том числе региональных подразделений «Рошен» (холдинг президент ранее передал в «слепой траст»), судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», Международного инвестиционного банка (по данным самого банка, Порошенко напрямую и через посредников контролирует 60% его акций).

Общее состояние Порошенко украинская версия журнала Forbes оценивает в $858 млн, а в начале 2017 года он возглавил подготовленный тем же журналом рейтинг богатейших чиновников и депутатов страны.

В 2016 году Порошенко сообщил в своей декларации за 2015 год, что является владельцем или совладельцем более чем ста компаний, зарегистрированных на Украине, в России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, КНР, Нидерландах, а также на Кипре и Британских Виргинских островах. В его декларации за 2016 год число таких компаний сократилось до 99. Что касается доходов Порошенко, то в 2015 году согласно декларации он заработал около 62 млн грн, а в 2016-м — примерно 12,3 млн грн.

В понедельник Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины объявило, что завершило проверку деклараций Порошенко за 2015–2016 годы и не нашло ни недостоверных данных, ни признаков конфликта интересов или незаконного обогащения.

Среди владельцев наибольшего на Украине числа компаний значатся, по данны​м сервиса Opendatabot, также Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).