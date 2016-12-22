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Глава Крыма уволил «не справившееся с обязанностями» руководство Феодосии
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Глава Крыма уволил «не справившееся с обязанностями» руководство Феодосии
Политика, 15:06
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Глава Крыма уволил «не справившееся с обязанностями» руководство Феодосии
Сергей Аксенов принял решение уволить ряд руководителей районов республики и руководство города Феодосии. По его словам, это решение связано не с коррупцией, а с тем, что они не справляются со своими обязанностями
Станислав Крысин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку главу администрации Феодосии Станислава Крысина и председателя горсовета Светлану Гевчук, а также руководителей трех районов Крыма — Джанкойского, Красногвардейского и Кировского. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

«Недавно побывал в городе [Феодосия] в ходе своей поездки по регионам, лично ознакомился с ситуацией. Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями», — написал Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что его поручения не выполняются, а замечания игнорируются. «Темпы реализации поставленных задач крайне низкие. Борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна. Коммунальные службы работают плохо, город замусорен», — написал глава республики.

По его мнению, «местное руководство так и не смогло наладить контакт с общественностью», люди недовольны работой мэра и местных служб, из-за чего «растет социальная напряженности». «Считаю работу Крысина и Гевчук неудовлетворительной. Также рекомендую задуматься об увольнении всем замам этих чиновников», — заключил Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что провел встречи с главами администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов — Александром Бочаровым, Анатолием Покидченко и Владимиром Ганагой. «Итогом встреч станут написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию», — написал он.

Аксенов подчеркнул, что речь идет не о коррупции или других нарушениях закона, — «в этом плане ни к кому из перечисленных должностных лиц претензий нет». По его словам, «люди работали и старались выполнять задачи системно», однако «проблема в том, что не все коллеги выдерживают экстремальный ритм работы» и могут справиться с поставленными задачами. «Выход один — ротация кадров, подбор людей, которые на деле докажут свою способность эффективно решать поставленные задачи», — считает он.

Ранее, 24 августа, Сергей Аксенов заявил о том, что намерен провести «кадровую чистку» в региональном правительстве и в муниципалитетах до 1 сентября. «Это касается всех, кто не хочет работать, должным образом выполнять свой функционал», — заявил глава региона.

Он также рассказал, что ездит по городам и районам республики на своем автомобиле с фотоаппаратом и фиксирует нарушения, которые обнаруживает в ходе этих выездов. Так, например, в Симферополе он выявил незаконные точки торговли, а в Бахчисарайском районе — транспортные проблемы.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Крым , Сергей Аксенов , Феодосия
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